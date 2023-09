Septiembre llega a su segunda quincena con desafíos en el trabajo para 5 signos

Este mes cuenta con algunos eventos astronómicos para sus últimos 15 días que influirán en la suerte de algunos signos zodiacales como Aries, Géminis, Virgo y Escorpio, que tendrán que sortear retos en materia laboral.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Con trabajo: Las cosas no avanzarán como lo deseas, deberás ponerle más empeño e, incluso, cambiar estrategias para que puedas darle celeridad y acabar pronto sin que esto afecte el resultado. Tendrás que buscar también apoyo o ayuda de tus compañeros para lograrlo.

Sin trabajo: Es momento de dejes de lado ese miedo al rechazo y te empoderes. Eres una mujer muy talentosa, que cuenta con amplia experiencia, por lo que deja de aplicar por internet y lánzate al mercado, cara a cara, porque esto te generará más oportunidades.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Con trabajo: Si sientes que tu tiempo en ese empleo se acabó, pues trabaja para que su salida sea por la puerta grande porque, además, con esto tendrás una buena referencia. No dejes que la rabia, la decepción y el cansancio te ganen la partida con tus jefes insoportables.

Sin trabajo: Hay una oportunidad para que te luzcas y eso implica que debas ponerle agilidad a tus manos para que hagas bien y rápido las tareas que te asignarán, porque aunque tengas algunos aspectos en contra, tu desempeño será vital para que quedes fija en ese puesto.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Con trabajo: Algún compañero quiere verte caer, pero no caigas en su juego, porque te verdad podría irte mal. Concéntrate en tu trabajo, incluso, si es necesario acude a alguna autoridad dentro o fuera de la empresa para fijarle un límite bastante claro. Demuéstrale que no tienes miedo.

Sin trabajo: No hay chaces para durante estos días puedas entrar en nómina, pero sí para que hagas algo desde casa o que salgas a vender por fuera y que te permita ganar un dinero y así solventar algunos gastos inmediatos. No te critiques, ni te sientas mal, porque podría ser el inicio de algo genial.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Con trabajo: Las condiciones en la empresa no son las mejores en este momento, por lo que todos están siendo evaluados, aunque no lo sepan. Por más que te disguste o no te agraden algunas situaciones, ignóralas y fija tu atención en tus prioridades. Esto y su desempeño garantizará tu estadía.

Sin trabajo: Aunque parezca extraño, estás sobre calificada para mucho de los empleos a los que has postulado, por esto tienes dos opciones: modificas tu CV y lo moderas, o acompáñalo con una carta en la que indiques que realmente necesitas un empleo y estás dispuestas a empezar desde abajo.