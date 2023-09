Mercurio retrógrado se despide con un consejo para la prosperidad de cada signo chino

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Tienes que medir tus palabras y esto significa pensar bien lo que vas a decir, incluso si estás molestas, porque este te evitar meterte en problemas. Hablar de más solo puede dejar una mala imagen de ti. Además, de que también puede atraer sentimientos negativos hacia a ti.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Escuchar es todo un arte. No solo es que las palabras lleguen a tus oídos, sino la forma en la que procesas toda esa información y cómo puedes usarla a tu favor. Si estás atenta a lo que alguien te dice será difícil que puedan utilizarte, distorsionar lo que te inicialmente te han comentado.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

No hace falta hablar para manifestarse y será necesario que en los próximos días pongas mucha atención en el lenguaje corporal de las personas que te interesan que reciban tu mensaje, ya que sabrás cuánto retroalimentación e interés hay.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Deber ser más concisa, a veces “te vas por las ramas” y terminas desviando la atención inconscientemente, lo que no es bueno porque no logras el objetivo que te trazas, en especial, si lo que quieres es que te den una respuesta favorable. Ve al grano.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

No te miedo, ni mucho menos vergüenza mostrarte como eres, para qué presumir una personalidad que no es la tuya, si lo ideal es encajar en el entorno siendo tú misma. Si para hacer debes cambiar al punto de que ni tu mista te reconoces, entonces, no es tu lugar ni tu gente.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

A menudo tu tono de voz genera incomodidad en los demás, ya sea porque es muy alto o muy bajito, pero no está equilibrado, y terminan por no prestarte atención a lo que dices, sino solo afirmando, pese a que no te están comprendiendo en el momento.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

El silencio es poderoso, pero el tuyo es destructor. No es bueno callar tanto, conversa, expresa lo que sientes porque la gente no sabe qué esperar de ti, tu reacción, qué te gusta, que te desagrada, ya que a veces sueles ser inexpresiva. Solo quien te conoce a la perfección puede dar son esos detalles.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Aunque no sepas nada de lo que estás haciendo o diciendo, la clave está en hablar con total seguridad. Hazlo y verás que el resultado es fabuloso. Tú puedes ser una enciclopedia ambulante, pero mientras te muestres con miedo, no creerán en ti porque ni tu misma no lo haces y, peor aún, lo proyectas.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

La empatía es una virtud de la que muchos carecen, pero tú la tienes y la sabes valorar y aplicar muy bien. Esto te abre puertas, te permite conocer a más personas e impide que pierdas esa sensibilidad innata que se pierde en la medida que se crece.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Hablar cara a cara siempre será la mejor decisión que puedas tomar, ya que los mensajes a través de las redes sociales pueden ser interpretados de mil formas y complicar aún más la situación o confundirlas. Así que si tienes que resolver un conflicto, mejor espera a reunirte con esa persona.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Saber cómo es la jerarquización en una organización es vital para establecer una comunicación efectiva. Tú sabrás con quién tienes que hablar para resolver tus conflictos y situaciones sin perder el tiempo con personas que no resolverán. Además, saltar un cargo también te puede perjudicar.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

No te quedes con la duda por absurda que sea o a pesar de las veces en que han tratado de disipártelas, porque al final del camino la única perjudicada serás tú. Busca a la persona que maneje la información de primera mano y obtén todo de ella.