Antes del 17 de septiembre, la conjunción de la Luna y Mercurio cambiará la fortuna

Desde la constelación de Leo, Mercurio y la Luna, casi en su fase nueva, se acercarán para brindar una conjunción que se desarrolló desde este 13 de septiembre. El satélite solo estará brillando al 1% y justo una hora antes del amanecer, el pequeño planeta saldrá por unos cuantos días más. Todo esto influirá en la fortuna de ciertos signos, para bien y para mal.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Has subestimado tus cualidades, sus virtudes, por lo que no crees que seas capaz de levantar pasiones en el chico que te gusta, pero estás equivocada, porque él sí las ha sabido apreciar, solo que no sabe cómo llegarte, pues piensa que puedes ofender o rechazarlo y no desea ser irrespetuoso contigo. Así que, solo préstale atención y en el momento indicado, que tu intuición te dirá, dale buenas señales. El coqueteo entre ustedes será muy intenso.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Estás más concentrada en tu presente que en tu porvenir y esto te está dando muy buenos frutos, porque no te distraer con la incertidumbre que tiene un potente efecto negativo en ti. Sigue así, la única forma de salir librada de todo es que sigas enfocada en lo que deseas ya o por lo menos a corto plazo y no te genere ansiedad. Hazlo todo con tranquilidad y si es necesario apóyate en tus amigos.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

El dinero no será un problema para ti durante este tiempo porque siempre tendrás fluidez monetaria, ya que te llegarán trabajos atemporales que siempre oxigenarán las finanzas. Eres una persona que se sabe administrar muy bien y esto será el plus que te permitirá mantener siempre en positivo los números en tu cuenta bancaria y alejadas de las deudas que consumen.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Habrá cambios de planes con tus amigos, algo que te enfadará un poco, pero que luego serán muy positivos para ti porque te permitirá conocer a alguien que transformará tu vida en muchos aspectos. Será quien te ayude a concretar ciertos proyectos y ampliar tu red de contactos, para tener mayor proyección, especialmente en el tema profesional. No te cierres a las buenas posibilidades.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

La fortuna no estará de tu lado por estos momentos, ya que estarás llena de imprevistos que te atrasarán mucho y generarán estrés, pues no estará en tus manos hacer más. No tendrás el control y la mortificación, más la presión de terceros te afectarán. Ten cuidado con los dolores de cabeza, puesto que pudieran incapacitarte a realizar determinadas labores durante del día porque te obligarían a tomar un descanso forzoso para bajar tu presión.