Tercera semana de septiembre estará llena de sorpresa para cada signo con la Luna nueva

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Una mujer morena te dará una grandiosa noticia sobre un dinero, que verdaderamente te alegrará la semana porque es algo que no esperas. Solo debes ser precavida y no gastar todo de una vez, porque se avecinan cambios importantes y necesitarás tener pesos en tu bolsillo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Los problemas no se irán de tu vida mientras escapes de ellos, sino resolviéndolos, es por esto que siempre los estás arrastrando y eso te mortifica. Esta semana solucionarás algunos, no puedes pretender que seas todos. Paso a paso.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Vas a encontrar la forma de conseguir otra entrada de dinero por estos días, pero será vital que te apoyes en tus amigos y familiares para que el proceso sea mucho más rápido y más y más personas conozcan lo que estarás ofreciendo. El mejor marketing es el de boca en boca.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Descubrirás tarde que necesitas vivir sola y ya no puedes hacer nada al respecto, salvo trabajar por eso como tu próxima meta para el año venidero. Por ahora toma fuerzas y consigue lo que necesitas para que llegues con todo a tu objetivo.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Regresarás a tu vida social tras esta larga pausa y te revitalizará. Conocerás a nuevas personas que tendrán muchas en común contigo y eso te motivará mucho a no abandonar de nuevo tu contacto con el mundo exterior y sus ventajas.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Debes ser cuidadosa porque alguien va a querer burlarse de ti para cobrarte un dinero que no debes pagar. Así que atenta a todo lo que entregues o recibas, deja constancia para que no pases un mal rato o tengas que perder el tiempo en resolver el conflicto.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Será necesario que converses sinceramente con esa persona que te engañó y le digas todo lo que sientes, pero de forma respetuosa. Ella no dudó en dejarte todo el peso a ti y tuviste que resolver, pues ahora toca que te escuche, aunque ya no resuelva porque lo hiciste tú.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

No te enrolles por las deudas de otros. Usa lo que tienes de ellos en tu poder, véndelo y sal de esas deudas que te atrasarán en tus negocios y trabajo. No tengas compasión, pues necesitas continuar y esto no te está dejando hacer el camino que quieres.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tu pareja te sorprenderá con sus actos, pero estos solo serán el reflejo de tus cambios positivos. Te darás cuenta de que no estabas dando calidad de nada en la relación. La armonía volverá a tu noviazgo o matrimonio y las peleas quedarás atrás.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tendrás que hacer un máximo sacrificio por tu tranquilidad porque ya no soportas la situación en la que estás. Aunque no te guste el porvenir que ves, pues eso será momentáneo porque con el transcurrir del tiempo la transformación será positiva.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Pasarás una rabia enorme porque nada será como te lo pintaron y lo peor será que eso afectará tu economía porque el dinero que pensaste que sacarías el mes próximo, tendrás que hacerlo ahora, desajustando así de fácil tus ahorros.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Enfrentarás una pérdida y será por un engaño que te lastimará mucho, especialmente por las mentiras y cómo lo hicieron frente a tu cara. Llorarás, pero esas lágrimas que harán ver un mejor panorama. A veces es mejor estar sola, que con traicioneros.