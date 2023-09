Dinero y trabajo: así será tu suerte con la Luna cuarto menguante a partir del 6 de septiembre

Este 6 de septiembre la Luna entrará en su ocaso hacia su fase nueva, por lo que desde su menguante dará buenas vibras a las nacidas en los signos de Tauro, Géminis, Leo y Escorpio para que triunfen tanto en el dinero como en el trabajo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Dinero: Por fin te pagarán el dinero que te tenían pendiente. Ahora sí podrás concretar los planes que desde hace tiempo están en pausa, solo vas a tener que jerarquizarlos, pues es posible que el dinero no lo cubra todo. Guarda algo para solventar inconvenientes.

Trabajo: Habrá un entendimiento entre tú y tus superiores, porque conversarán sinceramente y esto permitirá que los malos entendidos queden subsanados. Ambos se darán una oportunidad para volver a hacer las cosas de una mejor manera y los resultados serán favorables para ambos.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Dinero: Serán días sin muchos gastos, lo que te resultarán bastante satisfactorio porque las últimas semanas tuviste que desprenderte de tu dinero en el momento menos pensado. Lo importante es que ya casi todas las responsabilidades están saldadas y tus finanzas tendrán un equilibrio.

Trabajo: Conseguirás un buen empleo, en el que respetarán tus derechos laborales y lo mejor es que te pagarán lo que vales. Estás en un buen momento porque te darán la oportunidad para que demuestres todo el talento que tienes y que desde hace tiempo no presumes.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Dinero: No te limites porque te faltan pesos para comenzar, lo vital es que ya no le des largas al asunto y vendas algo en tus tiempos libres para airar tu economía. La misma demanda te dará más fama y te dará la oportunidad de expandirte más rápido de lo que piensas.

Trabajo: Tienes compañeros que valen oro, incluso que puede llegar a ser grandes amigos, porque siempre están para ti cuando más lo necesitas y en estos días será así, ya que te sentirás un poco presionada por las obligaciones, pero te ayudarán a drenar o a que termines más rápido.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Dinero: Las oportunidades llegan muy pocas veces y a ti te tocarán unas de estas cuando te ofrezcan multiplicar los pesos que tienes ahorrados. Verificar bien que sea de confianza para que estén con total seguridad de que recibirás una buena tajada de retorno.

Trabajo: Se vienen días de descanso y no te niegues a recibirlo, porque no todo en tu vida se puede basar en dinero. Tu familia te necesita y tú también a ellos, así que date la oportunidad de planificar un viaje con ellos. No te vas a arrepentir.