Agosto y la Luna azul terminará cambiando por completo la vida de 6 signos del zodiaco

La luna azul sellará el final y el inicio de una etapa con la intensidad de su brillo, pues este 31 de agosto será potente debido a que el satélite estará en apogeo, es decir, orbitando más cerca de la Tierra, lo que hace que sea percibido un poco más grande y brillante que de costumbre.

Se le llama azul no porque la luna vaya a tomar esta coloración, sino porque es la segunda luna llena que ocurre en un mismo mes, algo que ocurre cada dos o tres años, por lo que la próxima vez que se registren 13 lunas llenas en un año será en el 2026.

Esta traerá cambios a un grupo de signos del zodiaco, como lo son: Aries, Tauro, Cáncer, Escorpio, Capricornio y Piscis, que comenzarán a gozar de una buena racha por los próximos días.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Hay un cambio sustancial en la relación de pareja, porque tendrán un verdadero entendimiento y esto partirá porque entenderán de que el amor se transforma, que se están viviendo desde otro punto de vista mucho más analítico y maduro. Ya siendo consciente de esto propiciarán más momentos de intimidad total que los saque de la rutina en la que están sumergidos.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Se soluciona un inconveniente que, hasta ahora, te estaba impidiendo avanzar hacia el cambio que quieres y que ya tienes calculado y estudiado. Podrás dormir bien porque cuando llegue el día que debes ejecutar, lo podrás hacer con total tranquilidad y salir por la puerta grande, porque eres una mujer precavida y esto será lo que te salve de gastar más y de que se caigan los planes a última hora.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Te harán pasar un susto muy grande ya en la recta final de este camino en el que te encuentras, sin embargo, contarás con una mujer joven de tu familia, quien te tenderá la mano y no solo eso, hallará la manera de estropearle las intenciones a esa persona de sacarte más dinero del que has dado. Lograrás hacer todo, así que ve preparándote.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Una persona de tu pasado que te hizo daño regresará pidiendo perdón, clemencia, esto será una dura prueba de fuego que tendrás que vivir para que certifiques que realmente este episodio de tu vida ya está saldado, que no te no hiere porque quedó enterrado con tu dolor. Esto te hará sentir grandiosa, porque en un punto pensaste que no lo lograrías.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Te reunirás con un grupo de personas de tu infancia que de harán sentir cerca de casa, amada y protegida. Recordarán buenos momentos y todo esto será motivación para que continúes, ya que en los últimos días has notado que tus energías han mermado por la nostalgia que a veces te embarga. Será vitamina para tu alma y tu progreso.