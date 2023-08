Horóscopo de hoy: la suerte y el éxito llegan este domingo 27 de agosto para cada signo del zodiaco

Aries

Si tienes que adelantar trabajo para estar más ligera en la semana hazlo, pero sí es necesario buscar un tiempo para relajarte y luego continuar. En el amor, la familia te busca para darte una muy buena noticia que te hará brincar de emoción. Disfrútala.

Tauro

Tienes que dedicarle un tiempo a tu hogar, recuerda que ese es el templo para relajarte y necesita que esté en armonía para que tú también lo estés. En el amor, el pasado déjalo atrás, piensa que en el futuro llegará alguien que te valore como te lo mereces.

Géminis

Es un día maravilloso para disfrutar con la familia y los amigos en un lugar donde respires aire puro y te llenes de la energía de la gente que te quiere. En el amor, deja a un lado el pasado y empieza a vivir y sentirte libre porque mereces alguien que te valore.

Cáncer

La familia te tiene una sorpresa maravillosa, así que prepárate para disfrutar y para agradecer por todo lo que el universo te regala. En el amor, deja que esa persona que quiere conquistarte lo haga, conócelo porque si lo dejas ir estás perdiendo una persona maravillosa.

Leo

El mayor enemigo de tu salud es el estrés y si tienes un día para descansar y relajarte, pues hazlo porque tu cuerpo y tu mente lo necesitan. En el amor, no permitas que los celos y las impulsividades generen problemas con tu pareja. Lo principal debe ser la confianza.

Virgo

Emocionalmente te sientes muy bien, así que sal a la calle, respira aire fresco, camina, haz ejercicio y luego descansa porque la semana que te espera será de mucho trabajo. En el amor, conocerás a alguien que te hará reír y con quien te sentirás muy bien, pero no te llena del todo. Disfruta de la compañía sin compromisos.

Libra

Vienes de una semana muy ardua de trabajo y te sientes agobiada porque no has podido culminar los proyectos. Calma, dale descanso a la mente y luego retomas. En el amor, no permitas que tu vida social se limite porque estás en pareja, por el contrario, incorpóralo a tus amistades.

Escorpio

Es un día que debes aprovechar para el descanso, para estar en familia, para dedicarlo a ti, para recibir amor y para entender que tu salud está primero. En el amor, si esa persona que está a tu lado te impone condiciones, no lo aceptes. Libérate de ataduras.

Sagitario

Amaneces con mucha energía, necesitas drenarla y la mejor forma de hacerlo es estando en contacto con la naturaleza y hacer un ejercicio fuerte. Aprovecha el día, te sentirás renovada. En el amor, todo saldrá muy bien si llegan a un acuerdo para que las diferencias no pesen en la convivencia.

Capricornio

Estás muy cansada, con una falta de energía tremenda, así que aprovecha y duerme para que te recuperes porque la semana que inicia será de más trabajo. En el amor, sientes que tu relación se resquebraja cada vez más por la rutina. Busca una forma de recuperar eso que los une y reinvéntense como pareja.

Acuario

Tu salud está un poco quebrantada, así que es un día de descanso para el cuerpo y la mente. Si quieres estar todo el día en tu cama hazlo, te lo mereces. En el amor, deja los celos que eso genera diferencias y puede terminar en ruptura.

Piscis

Gozas de muy buena salud, pero estas pensando en una actividad diferente que te permita relajarte. Es el momento de cuidar más tu cuerpo para sentirte bien al mirarte al espejo. En el amor, no dejes que otros interfieran en tu relación, no es sano. Aparta a la familia de las situaciones de conflictos con tu pareja.