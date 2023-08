Sororidad: Sofía Vergara defiende a Heidi Klum por “peligrosa” dieta

Sofía Vergara defiende a Heidi Klum. Klum, presuntamente, solo come 900 calorías al día para conservar sus 62 kilos. (Instagram @sofiavergara)

Las alarmas se dispararon entre los seguidores de la modelo Heidi Klum, luego de que este martes 22 de agosto trascendió que, presuntamente, solo consume 900 calorías diarias, cuando los expertos recomiendan 2000 para las mujeres. De inmediato las declaraciones acapararon la atención de fans y detractores que se volcaron a comentar en las redes sociales.

Con 50 años y 62,5 kilos, Heidi luce una figura de infarto, que logra con desayunos como especiales bajos en grasa, como: “tres huevos escalfados en caldo de pollo tibio”, reseñó el medio de comunicación Daily Mail, que además acotó que ella respondió en un chat de Instagram a sus seguidores que “no ingiere más de 900 calorías al día”, aunque aseguró que no sigue una dieta en particular, solo elige bien los alimentos saludables que consumirá.

Fue la misma Heidi quien molesta aprovechó su historia en Instagram para fijar postura sobre lo que se difundió y desmintió que ella moldeara su cuerpo con semejante dieta: “Algunos amigos me están enviando estos artículos que se han escrito en donde afirman que solo como 900 calorías por día. (...) Primero, quiero decir que no recuerdo haber tenido que contar mis calorías nunca en mi vida. No crean todo lo que leen”.

Además, acotó: “Alguien me consultó cuánto pesaba y yo me subí a la balanza y mostré el número”. La cotizada modelo y jurado en el show America’s Got Talent, además se descargó en contra de los periodista pocos sensatos que escriben solo para atrapar la audiencia aunque signifique tergiversar o inventar.

En plena sororidad, Sofía Vergara la defendió

Sofía Verga y Heidi han forjado una inquebrantable amistad y ahora también comparten en el programa de talentos, por lo que aprovechó para defenderla de los rumores durante el “Entertainment Tonight” y le comentó a Terry Crews que duda mucho que Klum solo coma de forma extrema para no subir de peso, puesto que Heidi suele comerse la comida que hay en el camerino de la colombiana.

“Eso no es cierto porque entras a mi camerino y te comes mis cosas, mis sándwiches y esas cosas”, aseveró la actriz. Sofía también subió una imagen de ellas a su Instagram y expresó que la ama.

Heidi afirmó que está muy preocupada por lo que se dijo ya que hay quienes harían esta dieta extrema pensando que tendrán su escultural cuerpo: “Cuando se trata de la salud de otras personas, siento que tengo que intervenir y decir: ‘Espera un minuto. Ni siquiera me preocupo por mí; Me preocupo por todos los que leen eso y posiblemente adelgazan demasiado”.

Desde el 2020, Heidi y Sofía comparten como jurado del famoso programa y ha cultivado una estrecha amistad que traspasa la pantalla.