¿Cómo prepararte para hacer un viaje sin contratiempos e inolvidable?

Viajar es una experiencia fascinante, siempre que se realice de forma planificada. Y preparar la maleta para ir de vacaciones, es esencial, emocionante, pero a veces puede ser una tarea abrumadora.

Planifica tus vacaciones con anticipación, esto implica elegir el destino, la duración del viaje, el presupuesto, las reservaciones que correspondan, las actividades que vas a realizar y los eventos a los que asistirás, para saber qué tipo de ropa y accesorios vas a necesitar. Busca información de los lugares que vas a visitar: idioma, cultura, costumbres, moneda, clima, medios de transporte y costos.

Días antes del viaje es recomendable ir haciendo una lista de lo que vas a llevar. Conforme te vas acordando de algo, lo aumentas en tu lista. Esto incluye ropa, artículos de tocador, maquillaje, medicinas, documentos importantes como cédula o pasaporte dependiendo del destino, dispositivos electrónicos y sus cargadores, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, etc.

Es importante además hacer una lista con las cosas que tienes que hacer antes de irte de viaje, como por ejemplo pagar algunas cuentas que se vencen justo en las fechas que estarás fuera, dejar la llave de tu casa a una persona de confianza por si llegare a presentarse una emergencia e informar a un familiar o amigo de confianza el destino y el itinerario.

Si vas en avión, revisa las políticas de la aerolínea en cuanto al número de maletas, al peso máximo que puedes llevar y al costo de maletas adicionales o sobrepeso. A veces es más conveniente pagar por una maleta extra que pagar por el exceso de equipaje. Es realmente muy incómodo tener que abrir una maleta en el aeropuerto para redistribuir el equipaje o tener que pagar un dinero que no estaba previsto por el exceso de peso. Por mayor facilidad en el manejo, es mejor llevar dos maletas pequeñas que una grande.

El momento de elegir la ropa que llevarás a tu viaje y sabiendo con certeza los días que estarás fuera, escoge prendas que no se arruguen, que sequen pronto en caso de que tengas necesidad de lavarlas, prefiere ropa que se pueda combinar entre sí y que esté acorde con el motivo del viaje. Mientras vas preparando tus outfits, escoge también los zapatos y accesorios que utilizarás con cada uno de ellos.

Una vez que tienes lista la ropa y accesorios que vas a llevar, es momento de colocarlos en la maleta, tomando en cuenta las siguientes recomendaciones:

· Para ahorrar espacio y evitar que se arrugue la ropa es mejor enrollar cada prenda con cuidado, en lugar de apilarlas una encima de otra.

· Coloca las prendas más pesadas en la parte inferior y las más livianas arriba.

· Pon los artículos frágiles entre la ropa para evitar que se rompan.

· Utiliza las esquinas de la maleta para colocar las prendas pequeñas como ropa interior, medias o bikinis.

· Si vas a llevar tu sombrero de paja, llénalo con prendas pequeñas para evitar que se deforme.

· Guarda los zapatos en bolsas de tela.

· Utiliza pequeños neceseres en lugar de uno grande, los que puedes ubicarlos en los lados de la maleta.

· Lleva envases pequeños de champú, acondicionador y crema hidratante y guárdalos en fundas plásticas para evitar desastres en casos de derramamiento.

Prepara tu maleta o equipaje de mano tomando en cuenta que al ser de menor tamaño tienes que maximizar el espacio al máximo. Si vas a viajar en avión, las cosas que lleves a la mano te pueden sacar de apuros si es que un vuelo se retrasa, no llega la maleta a tiempo y más aún si esta no llega. Averigua el peso que puede tener tu equipaje de mano y los artículos que no son permitidos llevar. A continuación te detallo algunos implementos que no pueden faltar en tu equipaje de mano:

· Documentos personales: es importante llevar a la mano tu cédula o pasaporte, así como tus tarjetas de crédito y dinero en efectivo.

· Celular y cargador: lleva siempre contigo tu teléfono y su cargador, lo que te permitirá mantenerte comunicada en cuanto llegues al aeropuerto y a tu destino.

· Cepillo de pelo, de dientes, pasta e hilo dental y toallitas húmedas: te ayudarán a mantenerte limpia y fresca durante el viaje y hasta llegar a tu destino.

· Chaqueta o sweater: incluso si tu destino es tropical, en el avión hace frío y al mantenerte abrigada evitarás enfermarte durante el viaje.

· Protectores íntimos y ropa interior: pueden serte de mucha utilidad en caso de que el viaje sea muy largo o un vuelo se retrase.

· Audífonos: no hay nada mejor que escuchar tu propia música o ver el entretenimiento durante el vuelo usando tus propios auriculares.

· Esfero: Al llegar a otro país siempre es necesario llenar formularios. Lleva tu propio esfero para evitar pedir prestado a otros pasajeros.

Si viajas con niños, piensa con antelación en las actividades que pueden realizar durante el vuelo para que se entretengan y evitar su aburrimiento.

Finalmente revisa la lista elaborada previamente para asegurarte de que no te hayas olvidado de guardar nada. Preparar tus maletas con antelación te ayudará a tener paz mental y esto es indispensable para disfrutar de unas excelentes vacaciones.

Y por último ten en cuenta que cuando viajamos debemos comportarnos de manera educada y demostrar en todo momento nuestros buenos modales. Agradece y da propina a los maleteros. En algunos países es obligación dar propina en aeropuertos, hoteles y restaurantes. Deja la habitación del hotel en orden, no coloques las toallas en el piso ni dejes cabellos o restos de pasta dental en el lavabo. Si la atención del hotel en el que te hospedaste te satisfizo, agradece y felicita al personal. Si tienes sugerencias o reclamos utiliza la papelería del hotel para registrar tu inconformidad.

Si sigues estos prácticos consejos te aseguro que tendrás un feliz viaje y unas inolvidables vacaciones. La previsión, el orden y la tranquilidad son parte de la buena vida.

