Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 21 al 24 de agosto

Llegan los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 21 al 24 de agosto, revisa cuál es tu frase de poder para estos días, que en combinación con tu planeta, te ayudarán a estar de lo mejor.

Mhoni Vidente te dice además cuáles serán tus mejores días, números de la suerte y los colores que atraerán la fortuna a tu vida.

En sus predicciones, te comparte los consejos para la semana del 21 al 24 de agosto de 2023 que te ayudarán a salir de situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para encontrar el amor verdadero, mantener tu salud y mejorar tus condiciones en el trabajo.

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente de tu signo y de las personas que te rodean, para que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Aries, obtuviste la carta del tarot de “El Mago”, lo que indica que es un momento ideal para ver realizados tus planes a futuro. No te dejes llevar por pensamientos negativos y aprovecha esta oportunidad para realizarte profesionalmente. Tus números mágicos son el 1 y el 29, tus colores de la abundancia son rojo y amarillo, y tu mejor día es el martes. En el amor, te llegará una persona del signo de Capricornio o Virgo que será muy compatible contigo. Los Aries son personas de personalidad magnética y muy fuertes, y son grandes líderes capaces de entusiasmar a los demás. Están dotados de una gran energía positiva que contagia a casi todo mundo. También son capaces de solucionar cualquier problema que se les presente. Esta semana será de mucho trabajo y juntas para cambios de puesto. Será un momento de mucha actividad y de grandes cambios.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta del “As de Oros” en el horóscopo del tarot, es decir, es un momento de gran fuerza e inteligencia para ti. Recuerda que tu signo está hecho de cualidades, por lo que podrás solucionar cualquier problema que se te presente en estos días. Sin embargo, ten cuidado con el divorcio en puerta. Si estás en una relación, es importante que hables con tu pareja y resuelvan sus problemas. Si no pueden hacerlo, es posible que sea el momento de tomar caminos separados. Tu mejor día es el jueves, tus colores azul y verde, y tus números de la suerte son 09 y 18. Los Tauro son personas muy fuertes y controladoras, pero también son muy trabajadores y siempre buscan ser grandes empresarios, pero pueden ser muy tercos y no saben pedir perdón. Un amor nuevo llegará a tu vida, así que prepárate para conocer a alguien especial.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Atravesarás un momento de gran éxito gracias a la carta de “El Carruaje” en el horóscopo del tarot. No te detengas, sigue adelante y no tengas miedo. Ten cuidado con los malos comentarios y chismes que te rodearán. Recuerda que tu signo es uno de los más envidiados del zodiaco, por lo que siempre debes estar protegiéndote. Tu mejor día es el lunes, tus números son 05 y 22, tus colores son amarillo y rojo. Los Géminis son personas muy comunicadoras y carismáticas, por lo que son los mejores vendedores del zodiaco. También son verdaderos impulsores del negocio. A los Géminis se les da muy fácil el ser muy sociables y alegres, pero casi siempre son presas de los vicios, por lo que tienen que estarse midiendo en todo lo que consumen. En el amor, les encanta conquistar y cortejar a su amor, por lo que casi siempre tienen pareja a su lado.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot, es un momento de gran éxito y triunfo para ti. Brilla y controla tus pensamientos negativos. Todo se te va a dar, así que ten fe. Tus números de la suerte son el 04 y el 33, tus colores son azul y amarillo, y tu mejor día es el jueves. Los Cáncer son personas muy profesionales en su trabajo y profundamente sensibles en su vida sentimental. Las mujeres Cáncer son las mejores madres y casi siempre tienen una familia unida. Los hombres Cáncer son personas de política y comercio, y siempre van a cuidar el dinero, o sea ahorradores. Ten cuidado con lo que comes y trata de llevar una dieta más saludable. En el amor, tu pareja seguirá cerca de ti, estarán muy enamorados, así que disfruta tu relación amorosa. Paga tus deudas y mantén tus finanzas en orden.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “El Loco” en el horóscopo del tarot, así que es un momento de gran cambio y expansión para ti. Evita el conformismo, sal de tu zona de confort. Recuerda que tu signo está hecho para ser el mejor en todo y siempre tener abundancia económica, trata de mantener ese pensamiento en tu vida diaria. Tus números de la suerte son 13 y 27, tus colores son rojo y naranja, y tu mejor día es el martes. Los Leo son personas muy coquetas y carismáticas, por eso siempre están en los mejores eventos de la sociedad. Su personalidad extrovertida y sobre todo son los mejores amigos y siempre van a estar allí cuando los necesites.Te comprarás ropa para un evento importante. Tus padres te buscarán para invitarte a un viaje a finales de mes. Trata de ir con tu médico para mantenerte saludable, que es lo más importante en tu vida.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Virgo, la carta del tarot que te salió es “El Mundo”, por lo que es un momento de gran éxito y triunfo para ti. Los astros se alinean a tu favor y puedes resolver todo lo que tengas pendiente. También es tu semana de buena suerte porque empieza tu era de cumpleaños y las energías cósmicas te rodean en abundancia y estabilidad. Sin embargo, ten cuidado con amores del pasado que solo quieren dañarte. Trata de cerrar capítulos del pasado y seguir adelante. Tus números de la suerte son 07 y 20, tus colores son naranja y verde, y tu mejor día es el jueves. Los Virgo suelen ser muy realistas en todo lo que se propones y su organización los lleva a ser unos verdaderos administradores de sus bienes materiales. Siempre son el pilar de su casa y siempre van a ayudar a los demás. Sus valores son ser muy honestos, sinceros y conservadores.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A los Libra les salió la carta de “El Juicio”, significa que tendrán una semana de buena suerte en todos los ámbitos de su vida. En el trabajo saldrás con el triunfo en todos las comisiones que te asignaron, si estás buscando un nuevo empleo lo podrás conseguir fácilmente. La abundancia llama a tu puerta para crecer más en lo laboral. Sin embargo, tienes que cuidarte de no caer en provocaciones de tus compañeros de trabajo. Tu mejor día será el martes, tus números mágicos son 01 y 29 y tus colores de la abundancia rojo y amarillo. Estás en una etapa de cambios de energía y empezar a crecer personalmente, así que no desaprovechen las oportunidades que se presenten en estos días. En el amor, si estás en pareja, trata de entender que el amor no se acaba solo se mueve de lugar. Acepta todo lo que viene para ti.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para esta semana que empieza tu carta del tarot es “El Emperador”, esto implica que ya estás listos para salir a triunfar en lo laboral, no dejes escapar las oportunidades que se te van a presentar en cuestión de mejores trabajos, solo trata de cuidar lo que comentas de tu vida para que no te llenes de envidias. También recibirás dinero que no esperabas y haces planes para irte de viaje. Tu mejor día será miércoles, tus números de la fortuna 08 y 67, tus colores azul y gris. Tienes que cuidarte de los chismes y tratar de no caer en provocaciones de los demás, siempre mantente al margen de toda discusión. Eres muy intenso en el amor y siempre quieres controlar todo, pero lo mejor de una pareja es la confianza y la comunicación. Así que trata de hablar bien con tu amos para seguir con su relación estable.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Este fin de semana llegan nuevos directivos a tu empresa, por lo que habrá cambios de diseño laboral. Recuerda que tienes el mejor desempeño y te ofrecerán una jefatura o un mejor nivel. Te invitan a salir de viaje con tu pareja y amigos. Recuerda que entre más convivas con tu persona amada te ayudará a que la relación amorosa sea más firme. Tu carta es el “As de Bastos”, significa que tendrán la determinación de ser grande en todo lo que te propongas, ya que te distingues por ser un líder fuerte y eso provoca que tengas el triunfo en tus manos, solo trata de no caer en excesos de soberbia y siempre camina con humildad. Tu mejor día será el viernes, tus números mágicos son 19 y 50 y tus colores el naranja y amarillo. Eres el más conquistador del zodiaco y eso hace que estos días el amor reine en tu vida.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estos días tienes que cuidarte del mal ojo porque siempre te acecha, por eso te recomiendo ponerte un listón rojo en tobillo derecho amarrado con tres nudos y dejarlo allí hasta que se caiga solo. Para esta semana tu carta es “El Sol”, significa que es momento de reflexionar sobre tu vida y volver a enderezar el camino. Se vale equivocarse, pero no está permitido quedarse estancado en una situación negativa. Esta carta te dice que hay que brillar al máximo en todo. El jueves será tu mejor días, tus números de la suerte son 03 y 26, el blanco y rojo son tus colores de la abundancia. Serán días de cambios radicales y crecerás con todo tu intelecto en tu forma de pensar. Te llega dinero extra para pagar deudas del pasado. En el amor, seguirás con tu pareja muy estable, solo trata de dejar los celos.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Que no se te olvide que el amor no se compra se da, así que no trates de que te quieran por lo que tienes, sino por tu forma de ser. Te salió la carta de “La Rueda de la Fortuna”, significa que son tiempos de crecer en lo económico y hacer un patrimonio. No le temas a comprar un departamento o casa, porque esta carta te dice que tendrás el dinero suficiente para realizarlo. También son tiempos de poner un negocio y realizarte en cuestión profesional. Solo ten cuidado con los amigos que te rodean porque les tienen mucha envidia. Tu día mágico es el martes, tus números de la suerte son 15 y el 21 y tus colores de la fortuna el amarillo y verde. Te llega una invitación para un evento o concierto. A los Acuarios que están solteros les vendrá un amor de Tauro o Libra que va a ser muy compatible con su signo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A Piscis le salió la carta de “La Justicia” en el tarot, significa que es momento de hacer proyectos nuevos para tu vida, ya que tendrás la recompensa de todos tus esfuerzos y llegará en estos días con un mejor trabajo y sobre todo con poderte realizar en cuestión profesional. Tu mejor día será el miércoles, los números de la suerte para ti son 08 y 44, tus colores de la fortuna rojo y el azul. Días de estar con muy buena suerte en tu vida laboral, por fin te dan ese puesto que estabas buscando desde hace tiempo. Recuerda que es muy importante que no platiques tus planes y éxitos porque te vas a rodear de envidias y por eso se atrasan los cambios positivo en tu vida. No te agobies por los problemas de pareja, en la vida sentimental hay altas y bajas, no todo puede ser miel, así que trata de relajarte y amar.