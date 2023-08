Estos son los 3 signos más ambiciosos y tendrán un golpe de suerte y fortuna del 19 al 22 de agosto

La ambición es el deseo de poseer algo que no se tiene, especialmente riqueza, fama, poder, honores, reconocimiento. Muchos consideran una persona ambiciosa como aquella que no tiene límites para lograr lo que desea e inclusive es destructiva. Otros suelen asociar la ambición al deseo de ganar dinero, llamado codicia.

Sin embargo, la ambición también nos impulsa a intentar hacer las cosas mejor, a no bajar los brazos, a ser perseverantes y a no darnos por vencidos frente al primer contratiempo u obstáculo. Desde ese punto de vista, algunos signos del zodiaco son más perseverantes que otros y se mueven para encontrar la prosperidad y el éxito.

Según expertos de la astrología, los signos de Aries, Leo y Capricornio son los más ambiciosos de la rueda zodiacal y están en la mejor semana de agosto para lograr la abundancia y la fortuna por la que se esfuerzan y luchan por conseguir.

Aries

Los nativos de este signo son audaces, intrépidos y ambiciosos en la vida. Cuando tienen un propósito en mente, ponen toda su energía en él para alcanzar el éxito, no se conforman con poco, para ellos no hay grises, o es negro o es blanco. Su valentía y pasión siempre están presentes y no le temen a los cambios y a las nuevas oportunidades. Esta semana particularmente están cargados de vibra positiva en el ámbito profesional que les dará ese extra para arrancar con nuevos negocios que le garantizarán equilibrio económico y mucho dinero para resolver cualquier situación.

Leo

Los leones son lideres nato por excelencia, siempre están en busca del reconocimiento, de brillar y destacar en cualquier situación. En su mente no existe la palabra fracaso y cuando tienen una meta van por ella, así tengan que quitar del camino miles de obstáculos, pero la consiguen. Son apasionados con el trabajo, su fuerza de voluntad y la determinación al momento de decidir siempre están presentes. Justamente esta semana tendrán en sus manos nuevas oportunidades que deben estudiar para de una vez por todas decidir el camino que van a tomar al futuro. Van para ganar, además que los astros y el Sol que los rige los impulsan a incrementar las finanzas.

Capricornio

Tienen una determinación inquebrantable y una mentalidad enfocada en sus objetivos. Nada los detiene, ni siquiera que le pongan miles de barreras ante cualquier deseo que quieran cumplir. Son estrategas, trazan sus planes, lo hacen con prudencia y en silencio y se movilizan rápidamente para no perder el tiempo. Trabajan incansablemente y eso los hace merecedores de buenos cargos. Esta semana brillaran más que nunca porque todos los astros están a su favor y van a lograr un negocio que será ese golpe de suerte que les traerá dinero y prosperidad.