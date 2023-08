Horóscopo chino: La luna nueva marca el comienzo de etapas en estos signos antes de que termine agosto

En la constelación de Leo, este miércoles 16 de agosto, la Luna entrará en su fase nueva a las 3:37 de la madrugada en México. El satélite estará en cuadratura con Urano, planeta de los cambios repentinos, es por esto que algunos signos tendrán transformaciones y entrarán en nuevas etapas, como Tauro, Géminis, Leo, Escorpio y Piscis.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Hay una propuesta que te alegrará la semana y que te permitirá dejar en el pasado ciertos asuntos que te preocupan desde hace varios meses. Será un peso que te quitarás de encima y ahora sí podrás planificar, echar raíces y hacer tu vida como la deseas porque en tu interior estás segura de que la situación cambiará para mejor. Sigue tu intuición.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Alguien que conoces muy bien y por quien sientes algo hermoso, pero en secreto, está también fijándose en ti, pero ambos le tienen miedo al rechazo y por eso no se atreven a confesarse lo que sienten. Sin embargo, esta semana tendrán la oportunidad de revelar, a través de una sutil conversación, lo que sienten y comenzarán unas relación que promete ser bastante duradera, ya que los dos han sufrido en el pasado y son la oportunidad para vivir el amor como lo han soñado.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Es posible que pierdas una buena oportunidad para arreglar unos documentos importantes para tu estabilidad económica. Todo esto será porque estás muy enfocada en el trabajo para mantener alguien de tu familia que te demanda demasiado, pese a que se puede valer por él mismo. Dejar pasar esto te puede traer problemas, incluso en tu trabajo, y te ponen más trabas para penetrar más en la banca pública que es la que ofrece mejores beneficios.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tienes que conversar con tu jefe y plantearle todo lo que sientes y la razón que te impide avanzar a la velocidad que él lo desea, ya que el retardo que estás teniendo se debe en parte a la desorganización que él esta teniendo. Háblale con total sinceridad y sabrá comprender, por lo que es posible que tu productiva mejore notablemente tras las críticas que le harás. Sino, es hora de comiences a buscar otras alternativas, pero sin dejar esta de lado.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Ya llevan mucho tiempo hablando sobre dar un próximo en la relación, pero llegó el momento de que se sinceren si realmente quieren pasar el resto de sus vidas juntos o, por el contrario, no se ven en ese plano porque hay temas trascendentales en los que no coinciden y que pudieran marcan el principio del fin. Si deciden dejar todo, pues será una forma armoniosa de cerrar un ciclo y darle la bienvenida al otro. No dolerá tanto, porque será consensuado.