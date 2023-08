La tercera semana de agosto traerá profundos cambios para 5 signos gracias a la Luna Nueva

La segunda semana de agosto será muy importante porque marcará un antes y un después para cinco signos zodiacales con la llegada de la Luna Nueva, este 16 de agosto, que estará en la constelación de Leo. Será una microluna porque está su apogeo, es decir, más retirada de la Tierra, y se percibirá un 14% más pequeña. Las que vivirán esta transición son las mujeres nacidas en la constelación de Tauro, Leo, Escorpio, Acuario y Piscis.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Estás consciente de que siempre has querido hacer algo importante en materia de filantropía, pero siempre te ha dado temor a fracasar, por lo que te escudas detrás de la falta de dinero o tiempo, pero llegó el momento de que lo hagas, que empieces con pequeñas acciones, que no necesariamente ameriten una intervención económica para que puedas ejecutarla. Autogestiónate y muévete con lo que tienes a tu alcance. Más a llegar muy lejos haciendo el bien, regalando sonrisas y felicidad.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Se firma un contrato o un convenio que te permitirá cambiar tu estilo de vida, será algo drástico, pero para mejor. Estarás más cómoda y podrás, entonces, incursionar en otros ámbitos, porque te quitarás un gran peso de encima. Hay más entrada de dinero a tu hogar, que solucionarán muchos problemas que vienes arrastrando, también trabajarás por tener mayor organización de tus finanzas y necesidades, logrando así priorizarlas y cubrirlas más rápido.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Le dirás adiós a la soledad. Un hombre muy importante llegará a tu vida para mostrarte muchos aspectos de ti que desconoces. Hay un gran enamoramiento, pues él también se descubrirá. Se embarcarán en una aventura inigualable que hasta será enviada por algunos que los rodean. No lleves las cosas de prisa, deja que todo vaya fluyendo de forma natural, para que disfrutes de cada etapa que comenzarás a vivir.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Se acabó. Ahora sí sientes que todo ha llegado a su fin, pues sabes que lo que deseas no está disponible para ti y esa persona tampoco hará lo necesario para puedan estar juntos como se merecen. Se aman, se agradecen, pero prefieres dejarlo ir por tu propia paz. No deseas estar atada a una idea que no se materializará. Esto te permitirá avanzar, porque ya ese duelo lo superaste y no te diste cuenta. Ya no hay ninguna dependencia emocional y eso es lo que hará que tomes esta decisión.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Estás ignorando esos sabios consejos que te llevan por buen camino. No se trata de que quieren entrometerse en tu vida, sino que ellos están viendo algo que tú ignoras y en vez de ser toda oídos a lo que tienen que decirte, prefieres estar defensiva y tomar decisiones equivocadas que te costarán lágrimas y dinero. No seas soberbia. Además, tu propia intuición te indica que esta no es la actitud adecuada ni el camino certero para estar bien.