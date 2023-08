Horóscopo chino: Venus en conjunción solar dejará paz y fortuna del 14 al 20 de agosto

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Tendrás unos días grandiosos siempre y cuando pongas de tu parte, dándole paso a la alegría, a buen humor, priorizando las buenas energías y desterrando las influencias negativas que puedan llegar a tu vida a través de personas que solo se quejan una y otra vez.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

La inspiración vendrá a ti para dejarte buenas ideas que te encantarán, pero no solo a ti, sino a un grupo más de personas, y te darás cuenta que es muy probable que puedas monetizar esa creatividad y ganarte un dinero extra, que te caerá muy bien en lo que resta del año.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Una mujer muy importante en tu vida te hará abrir los ojos para que te des cuenta de que estás perdiendo el dinero en el lugar en el que estás, que debes de creer en tus capacidades, si los demás lo hacen por qué tú no. Tu vida comenzará a mejor notablemente.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Llegó la hora de dejar el temor de lado y comenzar a relacionarte con personas con gran influencia en el rubro en el que te desenvuelves. Ampliar tu círculo de amistades te dará una gran ventaja. Empieza esta semana apostado a alguien. De que te digan que no, no pasará.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Explora en tu cuerpo, conócelo y vívelo. Últimamente lo has abandonado por estar concentrada en tu trabajo y hasta has olvidado cómo sentir. Dedica, aunque sea 10 minutos al día, a verte bien en el espejo, a detallarte, para que sepas que estás viviendo una transformación y te la estás perdiendo.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Será una semana de mucha calma y serenidad, producto de un profundo análisis que te estás haciendo sobre tus conductas, tu vida y tus días. Conectarás con tu interior y tu niñez y comenzarás sanar esas heridas que siguen doliendo. Sigue así.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Aunque tengas muchas ganas de vomitar todo lo malo que sientes hacia tu pareja, tu amigo o compañero de trabajo, pues recuerda que esto es solo un reflejo de ti, es esa parte tuya que no has sabido digerir y no sabes cómo lidiar con ella. Serán días para autoevaluarte.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Comenzará una nueva etapa en tu vida. Te sentirás en un momento con mayor solidez y será e punto de partida para que muchas cosas buenas se desarrollen en corto tiempo, porque eres muy disciplinada y correcta en varios aspectos de tu vida.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Préstale mucha atención al mensaje que alguien cercano de tu familia te enviará porque te servirá para darte cuenta de algunas cosas que desconocías y esto te hará valorar aún más a quienes tienes a tu lado y que te aman sinceramente.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Te llamarán de un número desconocido y aunque tienes a ignorar este tipo de llamado, pues ahora es el momento de que deje de lado esa regla y conteste porque puede ser de un empleo o alguien muy cercano a ti que te brindará una oportunidad, pero tú no habías actualizado su contacto.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Habrá mucha más cercanía con una amiga de la infancia, que por distancia la relación había entrado en un letargo, pero la retomarán y será lo mejor en este preciso momento porque ambas necesitas conversar mucho sobre lo que sienten dentro de sus respectivas familias.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Tendrás muy buen humor y esto te hará visible ante los demás. Muchos se te quedarán mirando hacía estés desarreglada, pero es porque tendrás unas excelentes vibras que los demás las sentirán. Si estás soltera es posible que conquistes a alguien con tu risa.