¿Eduardo Santamarina entra a ‘La casa de los famosos’? Esto fue lo que confesó el actor

Este viernes se conocerá quiénes serán los cuatro finalistas que quedarán en el reality show “La casa de los famosos México” cuando se elimine al último participante. Nicola Porcella, Wendy Guevara, Emilio Osori, Sergio Mayer y Poncho de Nigris, del team Infierno, se jugarán su última carta para asegurar su puesto y declararse.

El programa termina este domingo 3 de agosto y todos pactaron que se repartirán el premio, los cuatro millones de pesos mexicanos, por lo que cada uno se llevaría un millón de pesos. Esta temporada no ha terminado y ya se confirmó, que comenzaría en octubre. Ya han sonado algunos nombres de los próximos habitantes.

Lorena Herrera, Macky González, Michelle Viet, Daniela ‘La Bebeshita’, Lorena de la Garza, Herly RG, Jenni García, Eleazar Gómez, Karla Díaz, Mauricio Mancera, Ricardo Peralta, Kunno, Gabriel Soto, Adrián di Monte, Agus Fernández y Julio Ron serían los próximos participantes. Sin embargo, este jueves 10 de agosto le consultaron al actor Eduardo Santamarina si aceptaría una invitación para el programa.

¿Eduardo Santamarina en ‘La casa de los famosos?

El actor de 55 años se pronunció sobre los programas de realidad luego de que le preguntaron si haría uno con sus familias, tanto la que formó al lado de Itatí Cantoral, como con la actual al lado de Mayrín Villanueva, y su respuesta fue tajante.

“Me niego a participar en algún reality con la familia o de cualquier índole. No podría, no tengo la sangre para eso. Yo nunca voy a hacer algo con lo cual yo no esté a gusto, y puede ser incluso un papel de cualquier proyecto, puede ser teatro, cine o televisión”, expresó el villano de la próxima telenovela Nadie como tú, que se estrena el próximo lunes 14 de agosto.

Santamarina contó cómo selecciona los proyectos en los que participa: “Si yo lo leo (el guion) y no me da esta cosa de: ¡Ay, qué padre!, no le entro. Hay que ser muy honesto porque el público se lo merece. Hay un respeto al público que te ve, que te sigue, te ve y si haces algo con lo que estás a disgusto lo vas a reflejar y por ganarme unos pesos... ¡Híjole, no se vale!”.

Además, aclaró que sí ha rechazado algunas interpretaciones, pero no porque no tenga un feeling hacia los personajes, sino porque las agendas en esos momentos no coincidían, y calicó como “maravillosos” todos sus trabajos en cine, televisión y teatro que ha hecho a lo largo de sus sus 32 años de carrera.

Eduardo encargará a Raymundo en “Nadie como tú” y afirmó en el programa Hoy que “me di a conocer por el rol de bueno siempre y ahora que hago los malos no sabes cómo me divierto”.