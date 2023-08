¿Fue planeado? acusan a influencer de fingir su muerte para ganar popularidad

Una extraña publicación de Instagram anunció que la influencer de 15 años, Lil Tay, había muerto. Pasaron las horas y ninguna fuente oficial lo desmintió, desatando confusión y especulaciones entre sus seguidores de lo que pudo haberle ocurrido.

Sin dar más explicaciones, en el anuncio se podía leer que la joven había tenido una muerte “repentina y trágica”, además agrega que su hermano también había muerto.

“Es con gran pesar que compartimos la devastadora noticia del repentino y trágico fallecimiento de nuestra querida Claire. Este resultado fue completamente inesperado y nos ha dejado a todos conmocionados. La muerte de su hermano agrega una profundidad aún más inimaginable a nuestro dolor”, se lee.

Lil Tay Así se veía el comunicado eliminado de la cuenta de la influencer (Instagram)

Y continúa: “. Durante este momento de inmenso dolor, pedimos privacidad mientras lamentamos esta pérdida abrumadora, ya que las circunstancias que rodearon la muerte de Claire y su hermano aún están bajo investigación”.

Pero las agencias policiales en Los Ángeles y Vancouver, Columbia Británica, dos ciudades donde se sabe que vivió Lil Tay, señalaron a diversos medios que no había investigaciones activas de muerte que involucraran a la también rapera.

Lil Tay La influencer es una de las más populares en Instagram (Instagram)

¿Fingió su muerte?

Tras la oleada de especulaciones, finalmente la familia de la influencer confirmó que tanto ella como su hermano están vivos y alegaron que su cuenta de Instagram había sido hackeada.

En una declaración proporcionada a TMZ por la familia de Tay, aseguran que ella misma dijo: “Quiero dejar en claro que mi hermano y yo estamos seguros y vivos, pero estoy completamente desconsolada y luchando por encontrar las palabras correctas para decir. Han sido 24 horas muy traumáticas. Todo el día de ayer, fui bombardeado con interminables llamadas telefónicas desgarradoras y llorosas de seres queridos mientras intentaba resolver este lío”.

Lil Tay La influencer fue acusada de fingir su muerte (Instagram)

También aseguró: “Mi cuenta de Instagram fue comprometida por un tercero y solía difundir información errónea y rumores discordantes sobre mí, hasta el punto de que incluso mi nombre era incorrecto. Mi nombre legal es Tay Tian, no “Claire Hope””.

Internautas de inmediato reaccionaron, señalando a Tay y su familia de haber armado un plan macabro para obtener likes.

“Lo que hacen estos influencers por ganar popularidad”; “De pésimo gusto. Les tomó demasiado tiempo presentarse y aclarar esto. Esa cuenta no fue hackeada. Los medios se comunicaron con la familia de inmediato. Que diablos está pasando. Pero ya sé que las redes sociales apoyarán a cualquier cazador de influencias, así que no espero que vean consecuencias”; “O fue un truco publicitario??”; “Qué forma tan baja y ruin de conseguir likes”; “Probablemente necesitaban dinero y se les ocurrió matar a Tay”; “Nadie debería creer en estos influencers!!! son capaces de todo por fama y dinero!!!”, se lee.

Lil Tay La influencer ha tenido una vida complicada (Instagram)

La trágica vida de Lil Tay

Sin embargo, muchos recordaron la complicada vida que ha tenido Lil Tay, señalando que aún es menor de edad y que sus padres la han explotado desde pequeña. “Deben investigar a los padres”; “Hay algo turbio detrás de esto y los padres están involucrados”, se lee en repetidas ocasiones en Internet.

Cuando Lil Tay tenía 10 años, explotó su fama en Internet. Ella y su madre incluso fueron a Good Morning America para explicar su popularidad, que se centraba principalmente en el hecho de que era una niña con cara de querubín que se jactaba de dinero, autos y “haters” y comenzaba el drama con personas influyentes más famosas.

Pero las cosas comenzaron a ponerse turbias cuando la edad de Lil Tay comenzó a desatar dudas. Cuando llegó a la escena por primera vez, tenía 10 años, pero varios medios han señalado que en realidad tenía 14 años, lo que ahora la convertiría en una joven de 16 años.

Lil Tay La influencer fue acusada de fingir su muerte (Instagram)

Algunos acusan que todo ha sido parte de la obstinada confusión en torno a la joven influenciadora, que nunca pareció ejercer control sobre su imagen o identidad.

Cuando la joven comenzó a ganar notoriedad, vivía con su madre, una agente de bienes raíces de Vancouver. Sin embargo, los videos cargados de blasfemias de Tay luego le costaron a Tian su trabajo después de que se reveló que ella estaba involucrada en ayudar a su hija a crear las parodias virales.

“A partir de la semana pasada, Angela ya no está vinculada a nuestra empresa”, confirmó Jim Lew, director de desarrollo comercial de Pacific Place Group, a The Verge en un correo electrónico en 2018. “Nuestra firma no aprueba este tipo de comportamiento y no tiene lugar para esto en nuestro negocio”.