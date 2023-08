Alan Estrada presenta su nuevo libro ‘Viajar Cambiará tu Vida’ ¿De qué trata?

El 8 de agosto, Alan Estrada, mejor conocido como ‘Alan x el Mundo’ presentó su nuevo libro titulado ‘Viajar Cambiará tu Vida’, con el que no solo pretende sacarnos de nuestra zona de confort, sino que nos invita a eliminar esos estereotipos de viajar solo, y nos muestra las bondades de recorrer el mundo.

Cuando una persona habla de lo que ama, se nota, y Alan Estrada, logra capturar su pasión bajo una pluma y un papel, donde las historias toman fuerza, y pretenden acompañar a otras almas nómadas a un nuevo viaje de descubrimiento, sanación, y conocimiento.

El influencer logró abrirse y dejar algunas poderosas frases a su paso, dentro de las páginas editadas por Grupo Planeta, para que aquellos que aún se preguntan cómo emprender su primer viaje, tomen ese vuelo hacia un mundo lleno de posibilidades.

Ojo, si lo que buscas es alimentar el morbo de lo sucedido en su viaje con Ocean Gate hacia el ‘Titanic’, no encontrarás eso, pues la idea de Estrada no es lucrar con las desgracias ajenas, aunque si encontrarás parte de su experiencia de este momento. Cabe recordar que el actor, de 42 años, se sumergió un año antes de la tragedia con el submarino, ‘Titan’.

A su vez, destaca que no es su idea ser un reportero de guerra, razón por la que visita diferentes países no para mostrar los problemas que les aquejan, sino para exaltar sus puntos más bellos, aquello que sobresale en los momentos más oscuros, la luz de todo eso.

La sinopsis del libro adelanta: “Cuenta lo que ha aprendido en lugares asombrosos y aterradores por igual: desde la primera vez que viajó de mochilero a Cuba y la odisea de sobrevivir a la India hasta la sensación de sumergirse a 3,800 m para encontrarse con los restos del Titanic.

El autor, quien ha recorrido prácticamente todo el mundo, te explica cómo mantener viva la chispa del asombro en cada viaje, la importancia de admitir que no lo sabes todo, y que viajar es peligrosísimo… porque puede cambiarte la vida”.

Encontrarás lo que me sucedió entre viajes, me tomaba el tiempo de escribir. Son muchas anécdotas que yo le contaba a mis amigos, de que me había ido a mis viajes y me había dejado marcado y al final las retomé y hay otras que nacieron de artículos de alanxelmundo.com que escribía y que desarrollé y amplié para el libro.

— Comentó Alan Estrada durante la presentación de su nuevo libro