Todo lo que necesitas saber sobre el ascenso de montaña

La montaña presenta retos únicos que requieren habilidades físicas, mentales y emocionales. Superar obstáculos y alcanzar la cima te brinda un sentimiento de logro y auto-superación que fortalece tu confianza en ti mismo.

Hoy te llevamos de la mano hasta el majestuoso Fuya Fuya (4.290 m de puro desafío) en el nudo de Mojanda, a tan solo 15 km de Otavalo. Pero antes de que empieces a soñar con vistas impresionantes, vamos a contarte todo lo que necesitas saber para disfrutar esta experiencia al máximo.

Fuya Fuya (4.290 m.) Foto: Jenner Valencia

Hablamos con Milton Basantes, integrante del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), y nos dio los mejores consejos para garantizar tu seguridad y diversión en esta aventura. Recuerda, la montaña nos reta, pero nosotros tenemos el poder de superar cualquier obstáculo.

Tips y Recomendaciones

Primero, asegúrate establecer un punto de referencia para guiarte mientras conquistas la cima. ¡No queremos perderte!

Viste con sabiduría: capa uno, esa prenda pegada a tu piel para mantenerla fresca y libre; capa dos, retiene el calor y te hace sentir acogedora; y capa tres, transpirable e impermeable, para enfrentar cualquier sorpresa del clima.

¡Cuida la montaña como cuidarías tu hogar! No dejes rastros, recoge tus desechos y sé un montañista responsable y respetuoso.

¿Eres nuevo en esto? ¡No te preocupes! El Fuya Fuya es un punto de partida perfecto para los aventureros novatos. Su inclinación no es tan intensa, pero no te olvides de escuchar los sabios consejos de Milton. Recuerda, subir despacio para adaptarte al cambio de altitud es clave.

Subir montañas es una lección de paciencia y esfuerzo. Cada paso es un logro, cada vista es un regalo y cada cumbre conquistada es un triunfo sobre tus propios límites. Así que, cuando llegues a la cima, sabrás que no solo has alcanzado una altitud, ¡sino que has tocado una transformación única que nutre tu cuerpo, mente y alma!

Prepárate para vivir momentos que desafían tus límites y te llenan de inspiración. Conquista la montaña, conquista tu propia grandeza. ¡Aventúrate y despierta la montañista que llevas dentro!

