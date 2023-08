Horóscopo de hoy: domingo 6 de agosto para cada signo del zodiaco

Aries

Aprovecha para realizar actividades que te permitan canalizar el estrés porque si no lo haces puedes afectar tu salud. Aprovecha y medita, camina, disfruta de la naturaleza, eso te hará bien. En el amor, hay alguien que está muy cerca de ti que te quiere conquistar. Mira a tu alrededor y te darás cuenta de quién es.

Tauro

Estás agobiada con todo el trabajo que se te viene encima. Cuidado con tu salud, ese estrés puede estar generando algunos problemas. En el amor, llénate de esa energía que te contagia la familia y la pareja. De tu actitud dependerá como afrontes lo que está por llegar.

Géminis

Cuando se está tan agobiado por los problemas, lo mejor es buscar un tiempo para relajarte y poner a tono el cuerpo y la mente. Llegó ese momento por tu salud. En el amor, necesitas pensar y reflexionar qué quieres para el futuro y no desesperes que el universo tiene cosas buenas para ti.

Cáncer

Deja los nervios y asume con valentía las cosas en las que estás fallando y una de ellas es que no te organizas. Eso te tiene estresada y con dudas. Reflexiona. En el amor, vas a conocer a alguien en una reunión que te dará la mano para salir del atolladero.

Leo

Tienes que cuidar tu salud y para ello necesitas asumir que los días de descanso son para eso. No te preocupes por resolver problemas ahora, ocúpate de ti y de sentirte bien. En el amor, cuida mucho tu relación porque es lo más preciado que tienes en estos momentos y ambos se necesitan.

Virgo

Te sientes estresada y agobiada porque te espera una semana de arduo trabajo. No pienses en eso en estos momentos, disfruta de este día y descansa. En el amor, aprovecha para aceptar esa invitación de un amigo. Tiene muchas cosas que decir y será una distracción para tu mente.

Libra

Tienes exceso de energía, así que estás en el momento perfecto para hacer mucho ejercicio y drenar todo el estrés acumulado. En el amor, tu pareja te exige más tiempo para compartir, así que agárralo de la mano y déjense llevar por la pasión.

Escorpio

Esta semana las cosas han estado muy revueltas en lo laboral, pero ya pronto el río volverá a su cauce. Hoy relájate y procura descansar. En el amor, es momento para disfrutar un rato de la familia y llenarte de la buena energía del amor.

Sagitario

Es necesario que te tomes tu tiempo para descansar y relajar el cuerpo y la mente. La semana que inicia será de muchos retos profesionales. Así que lo mejor es estar preparadas. En el amor, tú no tienes la solución en las manos para mediar en ese conflicto familiar, lo único que puedes hacer es apoyar una conversación.

Capricornio

Los nervios y el estrés no te dejan, así que sacúdete de esas situaciones que te perturban y busca actividades que ayuden a la concentración y por sobre todo relájate. En el amor, alguien de tierras lejanas llega a tu vida. Recíbelo con cariño, pero recuerda que cualquier indicio de relación será pasajero.

Acuario

No hay excusas para no disfrutar del descanso y de la tranquilidad que te brinda estar al lado de tu familia. En el amor, refúgiate en los brazos de tu pareja, él es tu apoyo y estará allí para ti. No dejes que el desánimo te toque las puertas.

Piscis

Hoy es un día que debes invertirlo en organizarte y planificar lo que será tu semana porque te espera mucho trabajo y el éxito dependerá de tus estrategias. En el amor, disfruta de los buenos momentos que te regala el estar al lado de la persona que te ama.