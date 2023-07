Horóscopo de hoy: miércoles 26 de julio para cada signo del zodiaco

Aries

Tienes varias preocupaciones en el trabajo, deja la angustia y la ansiedad que todo va a salir muy bien y resolverás todo aquello que está atrasado. En el amor, estás en una etapa de alejamiento con tu pareja, se ha perdido la comunicación y eso no está bien. Retoma el amor y la pasión. Evita en lo que puedas los conflictos con tus familiares más íntimos.

Tauro

Vas a enfrentar algunas dificultades en el plano laboral, pero las vas a superar porque solo es una etapa que va a pasar con el tiempo. No pongas todas tus energías en luchar por algo cuando al final no te va a salir bien. En el amor, deja de pensar en el pasado. Ya no queda nada, solo el recuerdo y tú tienes que aprender a vivir sin eso. Levántate de las cenizas como el ave fénix.

Géminis

Tu personalidad a veces arrolladora causa molestia en el equipo de trabajo, pues no le hagas caso a los comentarios y sigue así que lo importante es que llevas resultados a los negocios. En el amor, tienes que dejar de jugar con dos corazones y decidirte. La indecisión te puede llevar a un problema innecesario en tu vida. Una pequeña discusión podría llegar a convertirse en un gran conflicto.

Cáncer

No descuides los negocios por tomar otros proyectos. Organízate para culminar lo que tienes pendiente y después decides tomar otras responsabilidades. Aunque no tengas esa percepción, estás en un momento muy bueno en tu vida. En el amor, quieres llevar todo con rapidez y así no son las cosas. En una relación cada proceso lleva su tiempo.

Leo

Deja de ser dominante e intransigente porque no es necesario esos extremos para lograr arrancar con los proyectos. No hagas ni digas cosas de las que puedas, con el tiempo, arrepentirte. En el amor, eres fiel, generosa, con tu carácter, pero estás en busca de tu tranquilidad y del compañero que quiera estar contigo para toda la vida. No desespere que pronto va a llegar. Pide al universo que él se encargará.

Virgo

Estás con el Trabajo hasta el tope, por eso debes planificarlo todo para ir sacando los negocios uno a uno y delegando funciones de manera de resolver pronto. Tienes un gran bajón anímico y debes cambiar esa actitud porque no te ayuda a avanzar. En el amor, tienes que dedicarle más tiempo a la familia y a la pareja, te lo reclaman porque sienten que dejaron de ser lo más importante para ti.

Libra

La suerte está de tu lado, los proyectos están saliendo muy bien gracias a que te organizaste para poder llevar adelante todos los objetivos que te planteaste. Cuidado con algunas discusiones que terminen en generar un conflicto mayor. En el amor, date la oportunidad de conocer a esa persona y de dejarte conquistar. Ya verás que te llevarás grandes sorpresas.

Escorpio

Esta es una semana de mucha actividad, planificas una reunión importante para plantear nuevos objetivos y estrategias. Tranquila que todo va a salir muy bien. En el amor, inicias una relación en la que debes sacar la posesión y los celos de tu vida porque si no vas directo al fracaso. Cuando la tensión aumente y estalle el conflicto con la familia, debes intervenir.

Sagitario

El que persevera, vence. Esa debe ser tu premisa, si quieres ese proyecto, pues gánatelo porque de él depende tu ascenso. Tú eres de los que consideras una prueba no como adversidad sino como una oportunidad. En el amor, hay señales que te demuestran que esa persona que está cerca quiere algo contigo, pero no se atreve a dar el primer paso. Sé tú la que te acerques. Ambos les irá muy bien.

Capricornio

Estás en esa etapa donde todo lo ves negativo y con pesimismo. No señor, tú eres inteligente e intuitiva y vas a lograr salir de este atolladero dónde estás metida. Paciencia. En el amor, tu pareja estará a tu lado para apoyarte y que juntos puedan salir adelante. Tensión, crisis o incluso una gran discusión te estallará en la familia. Tolerancia para resolverlo.

Acuario

Hay algunos asuntos que debes resolver antes de aceptar esa propuesta laboral que te cambiará la vida. Lo único que tienes que hacer es dejar organizado todo y te vas. Pasa la página. En el amor, las cosas van muy bien en la relación, pero hay algunas diferencias que debes poner en claro para evitar que se generen problemas.

Piscis

Tienes una semana de mucho ajetreo, así que estás obligada a delegar funciones para poder seguir adelante y tomar otros proyectos. En el amor, siempre hay alguien en la vida que será nuestra media naranja, no te desesperes y pide al universo que te mereces lo mejor. Pronto algo muy bueno se acercará a ti y hoy, por fin, vas a tener noticia de ello.