Horóscopo de hoy: domingo 23 de julio para cada signo del zodiaco

Aries

Aprovecha el día para estar al aire libre, disfrutar con los compañeros, distraerte de la rutina y hasta hacer ejercicio. Así iniciaras una semana con buen pie. Te esperan buenas noticias, así que prepárate porque el cambio será positivo. En el amor, tendrás el apoyo de todos para tomar una decisión que será trascendental en tu futuro.

Tauro

Te has sentido muy agobiada en la semana y eso te tiene con un cansancio nada normal. No pasa nada, tienes todo el derecho a dormir para recuperar esas energías pérdidas. En el amor, la familia tiene una sorpresa que te va a encantar, así que anímate a compartir. Hacer tus sueños realidad no está ahora tan lejos, si sigues por el mismo camino irás cubriendo etapas y alcanzando metas.

Géminis

El equilibrio de la vida es sentir que tu cuerpo y tu mente están bien y en completa armonía. Haz ejercicio, camina, sal de la rutina, medita, eso te ayudará. En el amor, deja la percusión y la posesión con tu pareja, al final del camino quien se hace daño eres tú. Si no funciona toma una decisión. Cerrar los ojos ante los problemas es una actitud que deberías desechar.

Cáncer

Es un día para no pensar en los problemas laborales, para darle a tu cuerpo y a tu mente descanso y diversión. Sal con tus amigas, busca a la familia, eso te ayudara a despejar. En el amor, si tu pareja no disfruta de una base emocional sólida sufrirá hoy el acoso de la ruptura. Deja los celos y las impulsividades que eso te hace mucho daño.

Leo

Organízate para que tengas un tiempo para ti, para hacer actividades diferentes que ayuden a tu cuerpo y a tu mente a estar sanos. Celebrarás junto a las personas que más quieres los éxitos económicos y profesionales que has cosechado. En el amor, vas a pasar momentos muy gratos con tu pareja, aprovecha para avivar la llama del amor y compenetrarse aún más.

Virgo

Tu tendencia a controlarlo todo puede ser un arma de doble filo y eso te genera mucho estrés. Te sientes decaída y sin ánimos de nada, Eso es válido a veces el cuerpo nos pide descanso, paz y tranquilidad. En el amor, no entres en discusiones con tu pareja que no te llevan a nada. Por el contrario, busquen un momento de paz para sentarse a resolver sus diferencias.

Libra

La semana fue muy difícil, de mucho trabajo y necesitas descanso para agarra con energía lo que viene de aquí en adelante en el plano laboral. En el amor, un amigo te invita a salir en plan de conquista, así que acepta y date la oportunidad de conocerlo. No te entusiasmes demasiado con las primeras ni te hundas con las segundas.

Escorpio

Tienes que cuidarte mucho porque tienes cansancio acumulado y mucho estrés que puede afectar tu salud. Procura dormir eso es muy importante. En el amor, no dejes que por chismes tu relación se vea afectada. Hablar y resolver las diferencias no cuesta nada, así que aprovecha, reconcíliate y planifica una escapada con tu pareja.

Sagitario

Estas sufriendo de insomnio y eso no puede seguir. Busca la manera de meditar y de reflexionar qué hace que no te permite darle descanso a la mente y al cuerpo. En el amor, tu pareja está para apoyarte, así que permítele en estos momentos demostrarte cuanto te quiere solo con su compañía. A veces te empeñas en tomar las decisiones por tu cuenta y últimamente las equivocaciones se repiten a menudo.

Capricornio

La salud no va nada bien, así que debes buscar alguna manera de salir de la rutina y hacer actividades que te permitan sanar, recuerda que tú eres lo más importante. En el amor, te enfrentarás a una decisión difícil en lo sentimental. Aunque te resulte doloroso afrontarla, no la dejes para más tarde. Deja a un lado el pasado y piensa en disfrutar la vida. Ya vendrá alguien especial a tu vida.

Acuario

Es un día maravilloso para estar en contacto con la naturaleza, meditar y sanar la mente y el cuerpo. Busca a tus amigas y corre, libera energía para que inicies la semana con buen pie. En el amor, la persona que quieres a tu lado está más cerca de lo que te imaginas, pero tú ni cuenta te das. Abre los ojos.

Piscis

Tienes mucha energía, tanta que deberías aprovecharla para hacer actividades al aire libre que te ayuden a estar en movimiento. Tu cuerpo lo agradecerá. En el amor, los cambios siempre generan desajustes sentimentales, así que tranquila esta es solo una etapa que vas a superar con tu pareja.