Golpe de suerte a 5 signos cuando Marte, Venus y Mercurio se alinean con la Luna el 20, 21 y 22 de julio

Las energías positivas se van a intensificar en los próximos días con la alineación de Marte, Venus y Mercurio con la Luna, lo que hará que la suerte de 5 signos del zodiaco cambie considerablemente.

Venus y Marte se han ido acercando en el cielo durante todo junio, y en julio empiezan a distanciarse. Por otra parte, es justo en este momento en que aparece Mercurio rozando la línea del horizonte, haciendo posible una alineación de tres planetas en una línea irregular.

Será el día 21 de julio el momento en el que se haga más evidente la línea entre los planetas, a la cual se sumará también la luna creciente.

Aries, Leo, Virgo, Sagitario y Piscis, serán los signos que recibirán toda la energía de los 3 planetas y estarán movidos a arrancar proyectos y negocios para lograr la fortuna y prosperidad que anhelan.

Aries

Tu actitud positiva y el optimismo contagió a todo ese equipo que trabaja muy fuertemente para sacar adelante el trabajo. Te convertiste en un líder sin buscarlo y es que las bendiciones cuando son para uno, no hay nadie que las detenga y eso es lo que estás viviendo en este momento. Disfruta de este brillo especial que tendrás en estos días, pero no te engolosines porque el dinero debes manejarlo con prudencia para evitar tropezones. Tu pareja ideal es aquella que entiende tu trabajo y los sacrificios que haces por tu bienestar y el de los tuyos y si no es así, es mejor pasar la página.

Leo

Te gusta ganar y definitivamente no paras para lograr todo lo que te propones. Las decisiones que tomaste para arrancar un negocio te llevaron al éxito que sorprendió a todos porque consideraron demasiado ambicioso lo que pretendías. Los astros juegan a tu favor y todo está saliendo tan bien que las ganancias las recibirás de inmediato. Compromisos que saldar lo podrás hacer paso a paso, especialmente con la familia que está en un momento de necesidad. Con la pareja las cosas no van muy bien, pero hay posibilidades de una conversación que los lleve a la reconciliación.

Virgo

Tu perseverancia y tenacidad te lleva a tener una nueva oportunidad de crecer en el plano profesional. Los proyectos que llevas adelante avanzan y generan los frutos que todos estaban esperando, pero una estrategia específica que implementará será ese golpe certero que te dará la posibilidad de incrementar las finanzas para invertir. Cuidado con los egos porque no ayudan en nada, te hace arrogante y tu eres una persona de luz. Estás en tu mejor momento emocional, pues consolidas tu relación de pareja y avanzan un paso más, la convivencia.

Sagitario

Tus buenas vibras y tu carisma te llevaron a resolver varios conflictos en el plano laboral y eso fue lo que generó que hoy estés en una posición importante. No hagas caso a las habladurías y chismes, tu estás enfocada a salir adelante, a lograr que tu economía mejore para poder independizarte y a ayudar a los tuyos. La familia espera de ti lo mejor y son un pilar de apoyo que te carga de energía positiva. Esa persona especial que te mira, que está pendiente de lo que te pase, por fin va a dar el paso para decirte que quiere algo contigo. Disfruta de la conquista.

Piscis

Una buena noticia llega a ti y tiene que ver con una nueva oportunidad de crecimiento profesional que va a requerir de una decisión inmediata. No lo pienses mucho y acepta porque eso te traerá mejores beneficios y un incremento en tu economía, necesarios en estos momentos que necesitas mudarte y ser independiente en todos los sentidos. Tu pareja celebra contigo tus triunfos, pero cuidado con los celos y con esos sentimientos de que tú creces más que yo. No dejes de avanzar porque otro se sienta mal.