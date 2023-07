Horóscopo: 5 signos que tendrán un golpe de suerte en el trabajo con la Luna cuarto menguante

Desde este martes 11 de julio la Luna llegó a su fase de cuarto menguante y se ubica en la constelación de Aries, desde donde estará en conjunción con Júpiter. Su brillo le dará suerte en el trabajo a los signos de Aries, Cáncer, Virgo y Escorpio.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Con empleo: Una nueva persona llegará al equipo de trabajo, lo que te incomodará un poco porque te sentirás que invaden tu espacio, que tendrás que adaptarte a nuevas reglas. Sin embargo, se convertirá en una gran aliada, con quien podrás contar para asesorías y aprender aún más.

Desempleada: Un amigo te recomendará con alguien influyente, quien será el que te brinde la oportunidad de trabajo, porque ve en ti todo el potencial que tienes a pesar de que no te conoce. Valora este gesto que ambos harán por ti.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Con empleo: Estarás muy motivada, lo que influirá directamente en tu desempeño por estos días. Completarás las tareas mucho más rápido y serás mucho más eficiente. Le dirás adiós a la procrastinación. Te sentirás más activa y enérgica.

Sin empleo: Aunque las condiciones no cambiarán, si tu ánimo porque estás conscientes que te acercas al cargo que realmente se ajusta a tus necesidades. Estás aprovechando este tiempo, estableciendo contacto con otras personas.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Con empleo: Hay un proyecto en mente que te traerá resultados fenomenales, por lo que debes ponerlo en marcha. Para esto necesitas asesoría, capital y creer más en ti porque las circunstancias estarán dadas.

Sin empleo: Es posible que recibas una tentadora oferta laboral en la que valorarán el talento y tus habilidades blandas, así que es momento de estudiar esas empresas para estar listas para la hora de la entrevista.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Con empleo: Estás mejorando esa forma irregular y un poco desordenada en la que trabajas, razón por la que muchas veces tienes algunos contratiempos que se pueden de prevenir. Ahora estarás más atenta a todo.

Sin empleo: La paciencia que tienes será recompensada con un excelente puesto, en el que te remunerarán como te mereces. Has sido constante y con esfuerzo has conseguido llegar muy lejos en la vida y esta vez no será la excepción.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Con empleo: Tendrás la oportunidad para liderar un proyecto bastante importante o te delegarán una responsabilidad muy grande, porque tus jefes saben que eres una mujer capaz de gestionar y cuidar lo que le den.

Sin empleo: No te des por vencida, te ha costado mucho llegar hasta este punto. Si sientes que no tienes ánimos, pues acude a una amiga o familiar, pues ellos quizá sean tu catapulta para conseguir el trabajo que necesitas.