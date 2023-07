Horóscopo chino: la Luna de ciervo dará fortuna y paz a los signos este 6 y 7 de julio

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

La mala racha que traías en la relación comenzará a disiparse y tendrás el balance que necesitas. Ya te sentirás tranquila y podrás concentrarte en otros asuntos de tu vida cotidiana, ya que todo esto te estaba afectando seriamente.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Te costará un poco elegir entre las opciones que tienes porque ambas te benefician, te gustan, pero finalmente elegirás bien y lo mejor de todo es que no tendrás remordimiento por desechar la otra alternativa. Vive el momento.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Sentirás que estás en tu mejor momento, pero no sabes por cuál actividad comenzar porque realmente quieres hacer algo que desde siempre has querido, pero no sabes por dónde comenzar. Busca en internet las alternativas y cásate con una de ellas.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

La motivación estará a millón porque estás organizada y ves cómo te está rindiendo el tiempo. Esta es la clave para que no te sientas que estás pasando por la vida sin hacer productivo que te llene el corazón. Sigue así.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

La molestia que sentías en tu cabeza irá pasando poco a poco, pero se deberá a que estos dos días disminuirá tu estrés, sabrás canalizar toda la responsabilidad y hacer paso a paso cada situación que tienes pendiente.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Es el momento ideal para que aclares todos los temas que generan fricción en la relación de amistad que tiene con una mujer. Ella se siente un poco abandonada por ti y te lo reprochará de una forma que te no caerá nada bien.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Llego la hora de cambiar los hábitos, no será necesario que lo hagas de sopetón, pero sí que en estos dos días inicies, al menos, con un paso a la vez. Así de esta manera a corto plazo que librarás de esas malas costumbres y adquirirás unos hábitos que sí te aporten.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Es posible que te ofrezcan un empleo a destajo con el que resolverás algunos temas financieros pendientes. Tómalo y no te ancles a él, sino úsalo como un trampolín para conseguir otras cosas y saldar deudas.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Hay un viaje o una mudanza en puerta, así que deberás conversar con una persona de alta confianza para plantearle un negocio que a ambos les convendrán, porque en esta aventura en la que embarcarás no podrás llevarte más que tu ropa.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Tienes un poco de temor por el paso gigante que estás a punto de dar y es normal que te sientas así, pero será para mejorar la calidad de vida de tu familia. Vienen buenos tiempos para todos los integrantes, que se sentirás que ahora sí están en el lugar que merecen.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Por fin conseguirás el estatus que estabas esperando desde hace meses. Todo el universo está conspirando a tu favor y esto influirá directamente en tu trabajo y tu salario, que mejorarán muchísimo de ahora en adelante.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Tendrás el éxito por el que has trabajado, pero no sin antes ser muy astuta y generosa para que el cosmos te envíe a esos ángeles que te guiarán por el buen camino. No subestimes a nadie, porque ese puede ser tu gran maestro.