Horóscopos de Los Ángeles y el consejo para la suerte y la fortuna este miércoles 5 de julio

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Zadquiel

Escucha tu intuición, ella te guía por el camino que debes recorrer para alcanzar el éxito y la prosperidad que anhelas para ti y los tuyos. Pide al ángel Zadquiel que te dé fortaleza y te guie con su luz.

Tauro

Arcángel Uriel

La vida está llena de contratiempos que no son particulares. Todos pasamos por momento difíciles y otros no tanto, la diferencia está en la actitud con la que veas cada situación. El ángel Uriel te ofrece el don de la sabiduría para que des pasos firmes y con éxito.

Géminis

Arcángel Gabriel

No importa lo que digan los demás, si tu energía es positiva todo lo que te propongas los vas a alcanzar con éxito. Gabriel es el ángel guardián que todo lo puede y no te abandona cuando sientes que ya no tienes fuerza para seguir.

Cáncer

Arcángel Rafael

No hay obstáculo que pueda trancar tu camino si estás dispuesto a ser firme en tus decisiones. Alcanzar la armonía y la prosperidad es un trabajo de todos los días. Rafael es un ángel que con su sabiduría te iluminará el camino para que tu vida sea de éxito.

Leo

Arcángel Ariel

Dios obra por lugares que uno ni se imagina, tú estás en esa conexión espiritual que te da la intuición para saber que es lo bueno y lo malo, así que no te detengas que lo vas a lograr. El ángel Ariel te ayuda a echar adelante todo lo que te has propuesto.

Virgo

Arcángel Sandalfón

No permitas que otros te impongan su voluntad. Tú tienes fortaleza y además determinación para tomar tus propias decisiones y procurar el camino a la armonía y la abundancia. El ángel Sandalfón es fuerte y estará allí para darte fortaleza cuando la necesites.

Libra

Arcángel Jofiel

Solo tú serás capaz de cambiar las circunstancias para que estén a tu favor y logres que llegue a ti el éxito y la abundancia para ayudar a los tuyos. El ángel Jofiel te colma de bendiciones y te ilumina el camino.

Escorpio

Arcángel Radmiel

La vida te recompensa por todo lo bueno que has obrado y porque tu prioridad siempre serán tus seres queridos. El que obra bien tiene el éxito garantizado. Radmiel es un ángel generoso que te iluminará con su luz sanadora.

Sagitario

Arcángel Miguel

No dejes que los demás te aparten de tus objetivos. Tu eres un ser fuerte, inteligente y muy valiente, así que con eso es suficiente para vencer cualquier mala intención en tu camino. Pide con fe al ángel Miguel para que te dé el don de la generosidad y el amor.

Capricornio

El arcángel Azrael

Estás en el camino correcto para lograr el objetivo que te propusiste y tener la armonía y la paz mental que necesitas. Agradece que el ángel Azrael estará allí para apoyarte y guiarte con amor.

Acuario

Arcángel Sariel

Busca la fe así sientas que la perdiste. Si caes, levántate que hay que seguir el camino por muy difícil que sea. Ya verás que el esfuerzo vale la pena. El ángel Sariel te da la mano y la energía para avanzar.

Piscis

Arcángel Radumiel

Las cosas estás avanzando y eso ayudará a que resuelvas todos los conflictos a tu alrededor y avances a la armonía y la abundancia. Pide al ángel Radumiel, sabiduría y paciencia para lograr todo lo que te propongas.