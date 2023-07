Horóscopo: La danza entre la Luna y Saturno hará estallar la suerte en el trabajo antes del 7 de julio

En marzo y junio Saturno brilló al lado de la Luna, ahora este 6 de julio nuevamente volverá a dar todo su esplendor en el firmamento cuando entre en conjunción con el satélite natural. A las 9:00 de la noche, hora de México, la Luna estará con un 85% de iluminación en su fase gibosa menguante, y justo arriba de esta, como un gran punto brilloso, Saturno le dará toda la buena suerte en material laboral a cinco signos durante la conjunción.

Desde la constelación de Acuario, las afortunadas serán las nacidas en Tauro, Cáncer, Virgo, Sagitario y Piscis.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Serán días estupendos para que plantees tus ideas a tus superiores, ya que hay altas probabilidades de que los convenzas. Eso sí, tendrás que usar una buena estrategia, que sea precisa y concisa. Saca de tu mente esos pensamientos negativos que muchas veces te hacen creer que no eres capaz, de que temes fracasar. Sabes que tienes el potencial

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

No esperes a que se te acabe el plazo y comienza a buscar empleo, porque el cosmos está de tu lado y hay mayores posibilidades de que consigas algo muy bueno por estos días que están por venir. Así tampoco estarás sin percibir dinero por largo tiempo, sino que dejar una plaza y entras en otra. Hay varias opciones que te estarán esperando.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Si realmente deseas cambiar tu estatus tendrás que empezar con hacer nuevas cosas que te generen otros resultados, ser más “agresiva” a la hora de buscar un trabajo y no esperar a que alguien te recomiende o veas un aviso por internet. Tendrás que ponerle el pecho y el alma, que aunque tengas algunos indicativos en tu contra, tu gran talento de ayudará.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Comenzarás a comprender que todos los fallos que has tenido no son porque eres mala, déjate de autoflagelarte. Una mujer de unos 40 años te hará entender que solo son formas de cómo no hacerlo en un nuevo intento, y que el camino al éxito está plagado de fracasos. Activa tus vibras positivas para que puedas verle el lado bueno a lo que estás viviendo.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Es hora de “cobrar” favores. Eres una mujer que poco pide ayuda a otros y siempre estás ofreciendo tu mano amiga a quien lo necesita, pues ahora te toca a ti recibir lo que has cosechado con tus buenas acciones y que te den el empuje que necesitas para hallar ese puesto que deseas y por el que has trabajado tanto. Esta semana será para empezar a andar en ese camino.