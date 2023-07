Horóscopo: ¡Evítalos! Los 5 hombres más narcisos del zodiaco que te llevarán a una relación tóxica

Siempre se sueña con tener una relación estable, sana, en la que el amor mutuo edifique una unión sólida a pesar de las vicisitudes. Sin embargo, muchas mujeres pensando que entran a un sueño, terminan viviendo una pesadilla al tener como pareja a un hombre narcisista, que solo ha le provoca una angustia enorme y les destruye la autoestima, llegando a sentirse solas a pesar de la compañía presencial.

¿Por qué se cae en las garras de este tipo de hombres? Pues los expertos en psicología afirman que esto se debe a que ellos saben muy bien cómo conquistar, porque apelan a adulación del ego para encantar, enamorar, para que ella, que puede sumisa o desconfiada, sienta que estará segura entre sus brazos. Manifiesta su “amor” en público, los halagos llueven, son encantadores y hacen sentir que salvarán y protegerán.

Pero no pasa tiempo cuando toda eso se desvanece, en especial, si ella atraviesa una situación difícil, puesto que no contará con la empatía de él. En su mente todo debe ser perfecto y si su pareja está pasando un mal momento, pues llega el abandono físico y emocional.

Hoy te presentaremos a los cinco hombres del zodiaco con este tipo de conducta. Sin embargo, es importante recalcar no necesariamente todos son así, ya que el entorno en el que criaron, así como las otras experiencias de vida, marcan la diferencia. Solo debes estar atenta a las señales y abandonar esa relación tóxica a tiempo.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Estos hombres son unos manipuladores por excelencia, quieren lograr sus objetivos a costa de lo que sea y si eso implica hacerse la víctima, engañar y mentir, pues adelante. Tienen el erróneo pensamiento de que todos están para servirle, que nada de lo que se haga será suficiente para él, y que cuando lo logran manipular a los demás, no dudan en desacreditarlo o darle por sus puntos más débiles de la autoestima para minimizarlo, y crear una codependencia emocional de la que se puedan aprovechar.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

No les gusta ver felicidad en rostro ajeno. El triunfo de su pareja no está contemplado entre sus alegrías, porque sentirán una gran envidia, ya que ellos no lograron alcanzar esa meta. La situación se encrudece cuando ambos se desarrollan en el mismo ámbito y ella logra más que él, brotando de él la arrogancia y prepotencia, cuyas palabras usa como daga para hacer sentir mal a su “media naranja”, por el éxito obtenido.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Corazón de piedra. Mostrar sus sentimientos los hace creer que son vulnerables y esta es una de las razones por la que no duran en una relación, ya que ellos sí pretenden recibir todo el cariño del mundo, pero esto no será recíproco. Piensan que si muestran mucho afecto la otra persona se podrá aprovechar de él, porque él sí lo haría. Sin contar que llorar o estar ansioso lo consideran para personas inferiores y ellos no entran en esas etiquetas.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Ser poderosos y los más exitosos está entre sus prioridades, por lo que si necesitan enamorarte para alcanzarlo lo harán porque para ellos es muy importante sentir que son privilegiados y sus parejas solo son un peón en el juego de ajedrez. Su novia debe ser alguien que pueda encajar en su ideal de mujer perfecta, es alguien linda, sumisa y manipulable, para impresionar a otros hombres, pero que él la pueda manejar a su antojo.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Los narcisistas de este signo requieren la constante aprobación de los demás, le gusta que lo adulen, muchas veces son workaholic porque deseas superarse para ganarse la admiración de otros y no por satisfacción propia. No quieren decepcionar a los poderosos, pero esto se debe a que tienen una frágil autoestima. Necesita que constantemente le digan que lo está haciendo excelente y que es el mejor de todos