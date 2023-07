Horóscopo chino: la Conjunción de la Luna y Saturno cambiará la vida y fortuna de 5 signos

En la constelación de Acuario, la noche de este 6 de julio se desarrollará la conjunción entre la Luna y Saturno, cerca de las 9:00 pm, hora de México, lo que permitirá que hayan cambios para la Rata, Conejo, Caballo, Mono y Cerdo, cambiando para bien sus días desde este mismo 4 de julio.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Tienes la enorme necesidad de vivir sola, de empezar de nuevo tu vida en otro espacio en el que puedas sentirte como pez en el agua, pues llegó el momento y no lo debes desaprovechar. Aunque no cuentes con el dinero suficiente, el cosmos te ayudará a conseguir todo requieres para que finalmente puedas mudarte. Hazle caso a ese hombre que, con números en manos, te estará gritando que este es el mejor momento para concretar un nuevo hogar.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

La organización el necesaria para mantener una buena estrategia, pero de vez en cuando es válido permitirse la improvisación porque te sorprende formas realmente buenas y que te demuestran que fuera de esos parámetros que estableces también hay un mundo grandioso que a veces te pierdes por la rigidez con la que estás llevando tus días. Date la oportunidad de experimentar algo que no puedas controlar o pautar.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Crees que no tienes amigos porque últimamente los has necesitado, pero la soledad ha sido tu única compañía. Sin embargo, bastará una acción que hagas para que te des cuenta que ellos siempre están allí a tu lado, pero también están librando sus propias batallas. Será el mejor momento para conversar sinceramente sobre esas cosas que duelen y así continuar con esa amistad que ha superado otros tantos obstáculos con el pasar de los años y la distancia.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Un hombre apuesto llegará por casualidad a tu vida para deslumbrarte, no solo con su belleza, sino con su gran capacidad de pensar, sino también su intelecto, lo que dejará atónita porque no es algo que deseas para este momento. No te cierres a la posibilidad y permite conocerlo, ya que puede ser la persona que necesitas para conocer otros aspectos de ti y abrir camino hacia otros horizontes más prometedores que el que estás visualizando ahora.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

La vida comenzará a sonreírte con algunas propuestas que te harán durante estos días y que podrían significar un cambio para bien en lo que resta del 2023. Es algo que deseas, pero que por cuestiones del destino has tenido que dejar atrás, ya que no lo tienes como prioridad. Sin embargo, sí que lo es. No te sorprendas si supera tus expectativas, si es más de lo que esperas, porque realmente la espera lo valdrá. Solo dale el valor que amerita y disfrútalo.