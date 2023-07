Contó su experiencia en “el más allá” al estar muerta por tres minutos

Clínicamente, la declararon muerta, pero hoy Jade vive para contar su experiencia en “el más allá”. La mujer estuvo sin signos vitales durante tres minutos, un tiempo suficiente en el que pudo sentir lo que no cualquiera pasa para luego contarlo en este mundo. Su vivencia la marcó para siempre, al punto de que ya no le tiene miedo a la muerte.

Se trata de Jade, una mujer de 35 años, oriunda de Wisconsin, quien murió durante tres minutos por un paro cardíaco que sufrió debido a una ola de calor. Su caso lo reseñó el medio Mag Comercio, que detalla que ella estaba de visita en casa de una amiga cuando comenzó a tener síntomas como náuseas, mareos, sequedad en la boca y agotamiento. Ella no se imaginó que eran los síntomas de la muerte.

En ese momento, la temperatura era de 32 grados. El calor extremo empeoró los efectos de la enfermedad que ella padece, pues desde hace años, tiene diagnóstico de Síndrome de Wolff-Parkinson-White y taquicardia postural.

Antes del día caluroso de su muerte, la mujer ya estaba sufriendo de molestias estomacales, boca seca, cansancio y letargo.

Relató que cuando estaba de visita en casa de su amiga, “salí a fumar y en cuanto terminé y me levanté, supe que tenía problemas. Mi prioridad inmediata fue volver a entrar y no creo que en ese momento comprendiera que me estaba muriendo, pero sí que me estaba hundiendo”.

Al caer, la llevaron al hospital, donde la declararon muerta.

Lo que sintió al morir y aprendizaje

En un video titulado “Lo que aprendí de morir clínicamente”, Jade contó en su cuenta @jade.loves.crime de TikTok, que mientras moría “sentía que la cabeza se me hinchaba y que todo el cuerpo se me encogía. Nunca había sentido nada parecido”.

La mujer no sólo contó lo que sintió en su cuerpo, sino también en su mente y alma. Mientras decaía, “me sentí completamente en paz frente a la muerte porque quería dormir para siempre”.

Ella solamente quería dormir y dejarse abandonar en la paz que sentía en ese instante. Confesó que al igual que muchas personas, antes de esta experiencia, siempre tuvo miedo a la muerte, pero perdió el temor “más allá de la vida en la muerte”.

Destacó que su mayor aprendizaje fue perder el miedo a la muerte. “Había experimentado un miedo extremo a morir antes de este incidente, pero cuando realmente sucedió, tenía cero miedo”, dijo a NeedToKnow.co.uk.