Golpe de suerte a 3 signos en el trabajo cuando Venus baile cerca de Marte a partir del 1 de julio

Julio está a la vuelta de la esquina y si miras al cielo notarás que cerca de la Luna casi Llena brilla una estrella, es Venus en todo su esplendor y a partir del 30 de junio estará en un baile celestial alrededor de Marte.

Venus es el planeta más brillante de esta época, y puedes diferenciarlo en el firmamento por su tonalidad dorada, pero será el 1 de julio cuando se aproxime mucho a Marte, cuando ambos se hagan presentes en la constelación de Leo.

Para ese momento, la Luna estará casi en su fase llena, pero se localizará en una parte distinta del cielo, por lo que podrás apreciar fácilmente a los dos cuerpos.

Son dos planetas muy fuertes, Venus el del amor y el placer; el del afecto y los vínculos y Marte, el de la confianza y la afirmación; el de la fuerza y la ambición se juntan para una explosión de energía.

Aries, Leo y Sagitario serán los tres signos que recibirán ese golpe de suerte y serán afortunados porque se abre una ventana de nuevas oportunidades en su vida profesional.

Aries

La primera semana de julio será como un impulso que te hará volar en el plano profesional. Las finanzas por unos proyectos que estás manejando se incrementan vertiginosamente y todos aplauden porque fue gracias a tu plan de negocios que se logró el avance. Esto te abre las puertas a nuevas oportunidades, viajes, reuniones y un sin fin de actividades que requerirán de todo tu ímpetu para echar adelante. Tu inteligencia y la intuición son tus armas para mantenerte en la cumbre del éxito.

Leo

Estarán brillando más fuerte que nunca porque su carisma y magnetismo personal estará a flor de piel. Son lideres natos, no se les escapa nada y es por eso que los negocios que tienen en sus manos están prosperando y generando mucho dinero. Cuidado con el ego, suele ser el peor enemigo de los nativos de este signo. Mantente humilde y resuelve compromisos familiares donde todo el peso recae sobre ti. Nuevas oportunidades te van a ofrecer, pero pon en la balanza lo que consideres y no tomes decisiones apresuradas. La suerte está contigo, pero no juegues con ella.

Sagitario

Gobernados por Júpiter, el planeta de la expansión y la abundancia están llamados a prosperar aun más con este baile celestial de Venus y Marte. Hay puertas que se abren, ciclos que cierras y oportunidades que no puedes dejar pasar porque son las que te darán el dinero que necesitas para arrancar independiente. Esa idea ronda tu cabeza y la vas a ejecutar si te lo propones con seriedad. La ayuda de personas de poder va a llegar y lograrás esa inversión que necesitas para darle la vuelta a tu vida y tu futuro. No abandones a los tuyos que tú eres el motor y ejemplo de todos.