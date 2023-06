Horóscopo: el golpe de suerte en el amor llegará para estos signos este 1, 2, 3 y 4 de julio

Este fin de semana iniciará el segundo semestre del 2023 que llegará con buenas energías en el amor, pues los signos de Aries, Géminis, Virgo, Escorpio y Piscis les sonreirá la suerte en materia del corazón hasta el próximo 4 de julio.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Soltera: Es posible que halles el amor o una linda ilusión en tu puesto de trabajo. No te cierres a las posibilidades. Hazle caso al corazón. Será una grandiosa experiencia, pero debes saber muy bien que hay que separar lo laboral de lo personal, para que todo funcione bien.

Con pareja: Se viene una etapa de luna de miel. Todo será mágico, hermoso, lleno de mucha prosperidad y grandes planes que concretarán finalizando este 2023 o empezando el siguiente. Todo brillará y se compenetrarán aún más.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Soltera: Es momento de soltar, de dejar ir todo ese dolor porque se vienen días hermosos y de gran aprendizaje. Si estás en una relación, terminarla será tu mayor avance. No lo veas como algo negativo, sino como una ofrenda que la vida te estará dando.

Con pareja: Van a conseguir una meta juntos, lo que los hará aún más invencibles. Ahora traten de programar una nueva meta para que trabajen en pro de esta. Busquen algo más grande, que los edifique y empuje los límites que tienen trazados como pareja.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Soltera: Esa persona también gusta de ti, pero te la está poniendo complicada, así que tendrás que luchar más, poner más de tu parte para que se termine de aceptarte en tu vida y puedan comenzar a caminar juntos, uno al lado del otro.

Con pareja: Descubrirás cuánto te ama tu pareja porque hará por ti algo que hasta tú misma reniegas de eso. Será un máximo acto de amor y fe por lo que han construido a lo largo de estos años. Valora lo que haga y retribúyelo con respeto y cariño.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Soltera: No habrá cambios en el plano amoroso, pero si un gran disfrute, un retiro con tus amigas en el que comprenderás muchos ciclos de tu vida que no has sabido cerrar y los que te han empujado a tener relaciones tóxicas y sin futuro. Es tu mejor momento de autoconocimiento.

Con pareja: Se comenzarán a entender mucho mejor, motivo por el que las peleas y tragos amargos disminuirán considerablemente. No permitan que esto solo sea una etapa. Tómenla como parte de su rutina y así durarán largo rato amándose.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Soltera: No encontrarás el amor hasta que aceptes cuáles son tus errores y tus virtudes, te comiences a amar mucho más, puesto que tu autoestima está en picada. Pídele al cosmos la fuerza para salir de aquí, que será más pronto que tarde.

Con pareja: Es momento excelente para cambiar los planes iniciales y dar un paso más avanzado en la relación que están teniendo. Recibirán el apoyo de alguien con mucho poder, quien los guiará hacia un proyecto bastante ambicioso para ambos.