Horóscopo: ¿Explotará tu fortuna y paz en el amor con la Luna creciente? Descúbrelo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Vas a encontrar la armonía que necesitas en tu vida, pues cerrarás algunas etapas que te causan dolor o angustia. No te desesperes porque esto te llegará de la mano de una mujer que te dará un sabio consejo que te hará reflexionar y encontrar el balance.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

La serenidad será la protagonista por estos días y esto será gracias a que organizarás algunos asuntos pendientes que están afectando el desarrollo de tus actividades cotidianas. Recibirás toda la energía del universo y esto se lo transmitirás a quienes más lo necesiten.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Aunque el físico ayuda para atraer, recuerda que esto no debe prevalecer para entablar una relación. Fíjate bien cómo es su forma de pensar. Haz preguntas de control que te permitan conocerlo un poco más, porque al final del camino el intelecto es lo que perdurará y mejorará.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Hay acuerdos familiares importantes, se sincerarán y esto traerá mucha paz en el núcleo. Ya no hay opción para el orgullo o el rencor, porque el amor que se tienen es mucho más poderoso y logrará cosas inimaginables para ustedes.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tienes que analizar que hábitos estás teniendo que están alejando a esa persona de tu lado. El amor es poderoso, pero también se puede ir apagando cuando no se cultiva, no se cuida o se maltrata. Fíjate en qué te estás equivocando.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

En definitiva más a tener que propiciar un ambiente de paz porque no hay opción para que se de por sí solo. Realiza una limpieza con sahumerio en la zona en la que estás o coloca algunas monedas chinas entrelazadas con un cordón rojo para equilibrar las energías.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Extrañas mucho a alguien y ese sentimiento es recíproco, ambos desean volver a amarse desde la presencia y tendrán la oportunidad para hacerlo, pero por ahora tendrán que seguir alimentando ese amor a pesar de las distancias.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Haz caso a tus corazonadas, ellas te avisarán cuándo será el momento correcto para hablar lo que tienes atorado en tu garganta. El ambiente se tornará tranquilo y nadie podrá interrumpir, porque es muy importante lo que tienes que exteriorizar.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Un acto de amor al prójimo te hará sentir útil, bien, que realmente estarás haciendo lo que tanto deseabas, pero no te atrevías porque siempre te pones obstáculos mentales que se transforman en limitantes reales.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tu pareja quiere hacer las paces, pero tu orgullo no permite que la relación vuelva a su equilibrio. Tienes que abrir tu corazón, ver que realmente el fallo es de ambos y trabajar para que no se repita. Pero será necesario que des el brazo a torcer.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Si sientes que ya no puedes más con la tristeza que tienes, busca ayuda. No dejes que te gobierne, que se apodere de ti y te quite la esencia, que mate tu alegría. Eres una mujer valiosa y esto solo es una etapa, que pasará si te refugias en otra persona.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Habrá discusiones que sacarán la parte más fea de tu corazón. Trata de conservar la calma y no caigas en ese perverso juego, porque muchos saldrán lastimados y eso te incluye. Luego no importa cuántas veces pidas disculpas.