Golpe de suerte a 5 signos al momento que la Luna reciba el beso de Venus este 22, 23 y 24 de junio

La noche será hermosa y las energías fluirán en el universo cuando la Luna Creciente se encuentre con Venus para el beso celestial que iluminará el firmamento nocturno.

Un beso celestial del planeta del amor con la Luna de las emociones, donde todo estará a flor de piel y cada paso que se da será con apasionamiento y entrega para lograr la prosperidad y abundancia que tanto se desea.

Cáncer, Leo, Libra, Sagitario y Piscis serán los signos que recibirán esa fuerte energía que les traerá amor, abundancia, prosperidad y ese golpe de suerte para avanzar hacia el éxito.

Cáncer

Los nativos de este signo tendrán una fuerte conexión con personas de poder con las que recibirán la buena noticia de ser sus inversionistas en un proyecto. Las ideas fluyen, los planes de negocio se dan, de tal manera que recibirás en tus manos mucho dinero. Recuerda no darle espacio al ego y tener los pies sobre la tierra con la administración de las finanzas. Así como la suerte te llega para avanzar en lo económico, así también para consolidar el amor. Prepárate porque esa persona especial le dirá sí a tu propuesta.

Leo

Eres apasionado, tu liderazgo es innato y eso los lleva a tener éxito en lo que se proponen. Estos días serán como una lluvia de energías positivas que hacen que todo lo que estaba como desviado se encamine. Los negocios toman la dirección que esperabas, las finanzas se incrementan y el dinero llega a ti para ayudarte a resolver compromisos y ahorrar. Pese a tu carácter, el amor y el compromiso están presentes y será tan fuerte que no vas a poder eludir a esa persona que quiere estar contigo pase lo que pase.

Libra

Si Venus, el planeta que rige a este signo brilla en el firmamento, lo que viene es abundancia y prosperidad. Están en una muy buena etapa en el plano profesional. Hay proyectos que avanzan, un dinero que no esperabas llega a tus manos, no hay manera que no brilles a la hora de presentar ante tus superiores estrategias y planes de negocio. Esta racha económica también viene cargada de la energía de la pasión y el amor. Esa persona con la que querías iniciar una relación está allí y espera tu propuesta. Da el primer paso.

Sagitario

La buena suerte de los nacidos bajos las influencias de este signo no se van a detener en los próximos días. Es como si le llegó al cuerpo una energía que los movilizó para echar andar todo lo que sentía que los mantenía estancado. Hay una entrada de dinero que si tienes la prudencia y la determinación lo invertirás en un negocio familiar que viene con buenas perspectivas y mucho éxito. Organízate para que todos estén bajo tu liderazgo. El amor está presente, desenfrenado y apasionado, así que disfrútalo porque será efímero pero profundo.

Piscis

Te interesaba concretar algunos proyectos y lo lograste. Te reunirán en estos días para darte la buena noticia del incremento de las finanzas tras seguir tus estrategias. Recibirás los frutos de tanto esfuerzo y ese ascenso que te proyectará profesionalmente y te generará un flujo de dinero con el que te sentirás holgada. El amor está también en su mejor momento, pero para que todo se consolide tienes que ser tu la que de el primer paso. Sin temores porque eso será un sí rotundo. La pasión te llevará a sentir explosiones que jamás pensabas que podías experimentar. Disfruta.