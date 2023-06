Horóscopo chino: La suerte cambiará cuando Venus y Marte dancen con la Luna

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Le estás prestando atención situaciones que no la merecen y solo desperdicias tu tiempo. Úsalo para obtener beneficios, como el conocimiento, que pueden abrirte caminos en los próximos días en lo que más deseas.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Si no quieres llevarte un susto o pasar un mal rato vas a tener que estar atenta a tus instintos que te alertarán. No se trata de que estés paranoica, sino de que seas más consciente de lo que tu cuerpo percibe, pero tu mente no procesa tan rápido.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Hay que acelerar los procesos para que puedas materializar más rápido ese emprendimiento o proyecto en el estás invirtiendo tu tiempo y dinero. Ahora es el momento para hacerlo y poder verle el dinero con mayor prontitud.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Tendrás un encuentro amoroso que te hará replantearte si realmente estás en el lugar que deseas, si vale la pena continuar con todo, porque estás alimentando un sentimiento que su futuro no es como el que deseas y que depende demasiado de terceros.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Saldrás del paso de todo lo que tenías olvidado o pendiente por hacer, porque tendrás en tiempo y la motivación para dedicarle la atención que se merece. Lo ideal es que procrastines durante este periodo para que seas expedita.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

El romance y el amor de pareja se mantendrá intactos, haciéndote sentir querida y protegida porque este es tu hogar, tu refugio. Así también se siente él y es por esto que se encuentran en una etapa de mucho entendimiento.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Hay un viaje corto en puertas en el que te toparás con el amor de tu vida, con es chico que realmente has esperado todo este tiempo, pero nada será fácil y tendrán que enfrentar ciertos obstáculos si realmente esta relación es para ustedes.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

El equilibro y la serenidad llegarán a tu vida para revelarte algunos asuntos que debes cambiar en los próximos meses para que puedas atraer más la fortuna y el dinero. No seguir las corazonadas podrán traerte ciertos inconvenientes.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Te sientes muy cómoda con lo que estás haciendo y esto es lo que más te debe importar, porque al final eres tú quien está viviendo la experiencia y la que sacará las conclusiones para tener una mejor vida en los próximos meses.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Ten cuidado con un hombre delgado de unos 39 años, que quiere propiciar un reencuentro contigo y puede meterte en problemas con tu pareja porque malinterpretará todo, aunque realmente no estés haciendo algo indebido.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Disfruta de un momento a solas con la naturaleza y llénate de toda esa energía porque tienes bajos niveles de esta importante vibra, esta es la razón por la que algunas cosas no te están saliendo como lo has pensado.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Es el momento de ayudar a un familiar o un gran amigo que necesita de ti, pero no se atreve a decírtelo por vergüenza porque piensa que te estorbará, así que tendrás que ser muy observadora para que te des cuenta de las situaciones y actúes.