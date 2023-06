Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 16 al 18 de junio

¿Quieres saber qué te depara el fin de semana? Lee a Mhoni Vidente quien te dice los colores que debes usar para atraer el dinero y la felicidad, además, apunta tus número de suerte y checa qué ritual te recomienda para purificar tu cuerpo y energía.

ARIES

La influencia de la Luna Menguante para este fin de semana es purificación y limpieza. Esta fase te ayudará a eliminar lo que no era para tu signo, como un mal amor, amistades tóxicas y limpiar tu cuerpo de parásitos. A tu signo lo dominan sus emociones sentimentales y ser más estable en su relación amorosa, aunque no sabes controlar tus enojos y arrebatos ante situaciones que no puedes explicar. Tienes que aprender a ser controlado en todas las formas de tu vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 23 y 44. Usa más los colores rojo y amarillo para atraer la abundancia. Tendrás un fin de semana de trabajo extra y para poner en orden tu casa. Un amor del signo Tierra llegará a tu vida para quedarse. No caigas en provocaciones en la escuela o el trabajo, mantén la calma para resolver cualquier conflicto.

TAURO

Para los Tauro, la influencia de la Luna Menguante en este viernes es de buena suerte, es decir, esta fase te ayudará a cerrar negocios y nuevos contratos, pues tendrás más dinero en tu cartera. Usa un jabón neutro al momento de bañarte y toma mucha agua natural todo el día para limpiar tu cuerpo y espíritu. Tendrás seguridad y fuerza para ser exitoso a nivel laboral y estar siempre con las fuerzas necesarias para salir adelante de cualquier problema. Recibirás una invitación para salir a cenar por parte de un amor nuevo. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 77. Trata de usar más color verde intenso y blanco, esto te ayudará a aumentar la abundancia. Tendrás un fin de semana de mucha fiesta, trata de ir a todas, te vas a divertir mucho, hazlo, te lo mereces después del desgaste de las semana.

GÉMINIS

Tu signo se verá influido por la Luna Menguante, lo que significa que es momento de que elimines cicatrices del corazón y empieces a perdonar. Empieza desde hoy un nuevo camino para ser feliz. Deberás tener fuerza de voluntad y separarte de esa persona que no te ayuda a estar en paz. La Luna Menguante le da a tu signo mucha ayuda energética para realizar todo lo que tienes en planes, es decir, la buena suerte estará de tu lado. Esta fase lunar te vuelve un ser muy sexual y siempre busca parejas solo para tener sexo, nada formal. Viernes de estar en juntas de trabajo y la llegada de un dinero extra por la venta de una propiedad. Recibirás un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo. Ganarás un dinero extra por lotería con los números 01 y 27. Trata de usar más los colores amarillo y naranja, eso te ayudará a crecer más en lo económico.

CÁNCER

La Luna Menguante te ayudará a tener el amor verdadero cerca de ti. Deberás prender una vela de color rojo y pedir lo que tanto deseas. Cortarte el cabello para renovar tu energía y verás que te encontrarás mejor. Estás en el momento de hacer crecer tu patrimonio y seguir con tus proyectos de negocios y trabajos nuevos, los cuales se te darán sin tropiezos. La Luna es el mayor regente de este signo en lo económico y llegará la oportunidad de crecer más en lo profesional. Recibirás dinero extra por cuestiones de lotería con los números 13 y 44. Trata de usar más el color verde y azul, así los Cáncer siempre van a estar protegidos para llegar a ser exitosos. Será un fin de semana de ocuparte más en tu persona. Te buscará un amor nuevo que será muy compatible contigo, dale la oportunidad de entrar en tu vida.

LEO

La influencia de la Luna Menguante para tu signo indica que es el momento en que el dinero llegará a tu cartera. Deberás hacer ayuno este viernes o sábado con puro líquido para limpiar tu cuerpo de todas las impurezas. Otra cosa en la que influye la Luna Menguante es que la buena suerte te rodea y más en cuestión de juegos de azar y lotería con los números 06 y 55. Tu signo se caracteriza por ser muy bueno psicólogo, siempre darás el mejor consejo de aliento a los demás para seguir adelante ante cualquier problema. Tus seres queridos requerirán tu ayuda. Cuídate de los vicios, sigue mejor con el ejercicio y buena alimentación para que este verano te veas de lo mejor. Saldrás de vacaciones con tu familia, te comprarás ropa y decidirás cambiar tu look. Si estas en pareja, evita pelear y usa ropa de color rojo.

VIRGO

La Luna Menguante en tu signo indica que llegaron los tiempos para que te quieras más y te pongas en primera persona; desde hoy debes decir: “Yo quiero, yo puedo, yo deseo, yo tengo”. Te recomiendo que te pongas mucho perfume antes de salir de casa y te cortes el cabello para que renueves tus energías. Cualquier deuda que tengas, trata de quitarla de tu vida. La Luna Menguante hace que tu signo recuerde mucho el pasado y tengas muy presente lo que no fue, por eso debes cambiar tu actitud y ponerte las pilas. Piensa más de dos veces lo que vayas a decir para no caer en cuestiones de rompimientos amorosos. Viernes de mucho trabajo atrasado y de ponerte al día. Te invitarán a salir de viaje para visitar a unos familiares. Recibirás un dinero extra en la lotería este domingo con los números 20 y 99. Usa más los colores amarillo y azul fuerte.

ESCORPIÓN

En los juegos de azar tus números de la fortuna son 04 y 71, trata de usarlos este domingo para que tengas más suerte, tus colores de la abundancia son azul y rojo. La Luna Menguante te ayudará con cambios positivos en cuestión laboral, si quieres cambiar de trabajo lo conseguirás sin problema. Tendrás mucho dinero extra que te ayudará a salir de los apuros que vienes acarreando. Te recomiendo hacer dieta de jugos y líquidos, además de ponerte agua bendita en la nuca y frente para la renovación de tu energía. Esta fase de la Luna afecta tu sexualidad, aunque tengas un pareja estable, buscarás tener una relación extra para satisfacer tus necesidades. Días de comprar ropa y cambiar de look para estar a la moda, trata de hacer ejercicio y empieza una dieta, ya que como te ven, te tratan, así que a verte de lo mejor.

SAGITARIO

La Luna Menguante influye para que te quieras comer al mundo, a sentirte fuerte y exitoso, por eso te recomiendo que compres un boleto para salir de viaje para que te mentalices en que vas a seguir adelante en todo lo que deseas. Prende una vela roja y pide lo que tanto deseas porque será cumplido. Córtate el cabello para renovar energías, te aconsejo mantener pies de plomo para no dejar volar tu imaginación con proyectos que todavía no estén realizados, así evitarás llenarte de envidias de las personas que te rodean. Te cambiarás de casa para que puedas crecer en lo profesional. Recibirás un dinero extra en la lotería con los números 23 y 40, usa más los colores blanco y naranja para que atraigas la suerte a tu vida, un amor nuevo se te atravesará durante este fin de semana para tener unos días de mucha pasión.

CAPRICORNIO

La Luna Menguante te provoca pensamientos muy elevados para ser alguien poderoso en la vida, y como tu signo se caracteriza por realizar todo lo que piensa, tendrás nuevas oportunidades para tener puestos de jerarquía. Te aconsejo que hagas ejercicio para quemar las toxinas y te pongas a dieta. Elimina de tu vida las malas amistades y amores tóxicos que solo te quitan el tiempo. No olvides cortarte el cabello para renovar tu buena vibra. Ten cuidado, puedes entrar en depresión fácilmente y caer en las garras de las drogas o el alcohol para tratar de elevar tu autoestima, aprender a ser más espiritual para que no caigas en esas tentaciones. Estos días te buscará un amor que te hará sentir de lo mejor. Te llega dinero extra por la lotería con los números 21 y 30, y usa más los colores rojo y amarillo para estimular la suerte.

ACUARIO

Ten cuidado con las envidias de tus amigos, recuerda que siempre van a querer lo que tienes, así que trata de no platicarles tanto de cómo te va y de lo que vas a hacer. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 15, tus colores de la fortuna son naranja y blanco. La influencia de Luna Menguante te hace ser muy ambicioso, por eso siempre buscas tu bienestar y el de tu familia. También tomarás decisiones importantes para tener un mejor futuro y para conseguir el amor verdadero para tu vida. Esta fase de la luna te vuelve muy sexual e infiel con tendencia a tener problemas con tu pareja sentimental, por eso te recomiendo no provocar esas situaciones de engaños y volver a enamorarte de tu pareja actual. Recibes dinero por la venta de una propiedad y el dinero lo usarás para saldar todas tus deudas.

PISCIS

La influencia de la Luna Menguante sobre tu signo te genera un efecto transformador hacia lo positivo, sacarás lo mejor de ti para que avances en la vida. Te recomiendo que te cortes el cabello y uses ropa nueva para que la buena energía esté contigo. Deja la cena a un lado para que puedas adelgazar. Solicitarás un crédito bancario para comprar una casa para vivir de la mejor manera y tener estabilidad económica. Recibes dinero extra por un pago atrasado de tu sueldo. Ten cuidado con las fiestas, trata de no tomar tanto alcohol y no comas demasiado. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 08 y 76, usa más los colores azul y verde, con ellos atraerás la abundancia. Un amor del pasado vuelve para quedarse. Trata de analizar bien esa propuesta de trabajo nuevo, recuerda que no todo lo que brilla es oro.