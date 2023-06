¡No es Henry Cavill! El hombre más guapo del mundo, según la inteligencia artificial

Grandes figuras del entretenimiento han cautivado a la audiencia con su extremada belleza, pero pocos pueden señalar que son los más guapos del mundo. Aunque medios de comunicación optan por nombrar a los más sexys o bellos, la inteligencia artificial ha decidido tomar su propio veredicto.

DALL- E2, Midjourney y ChatGPT fueron las tres herramientas de la IA consultadas y el resultado no caerá nada bien a las fanáticas de Henry Cavill. El exportador del manto de Superman no fue escogido como el más guapo del mundo pese a sus características.

Hombres que fueron tomados en cuenta

David Gandy

Lucke Blue Smith

Zayn Malink

Henry Cavill

Chris Hemsworth

El ganador fue David Jame Gandy. Él es un modelo británico. Su fama empezó después de ganar un concurso televisado en 2001. Su trabajo ha estado asociado con los diseñadores italianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana.

Además de participar en proyectos relacionados con la moda, también cumple con el oficio de escritor para la revista Vogue y GQ. Su faceta de modelo fue el “AS bajo la manga”, antes se dedicó a estudiar veterinaria e informática multimedia.

Su belleza no solo es física, él ha recibido reconocimientos por trabajar en campañas solidarias como Red Nose Day y Fashion for Relief. Durante la London Collections: Men SS15, Gandy participó en One of the Boys, un show de celebridades organizado por el actor Samuel L. Jackson, para promover la difusión del cáncer testicular para incitar a su temprana detección.

Te puede interesar

[ ‘Shrek’ y ‘Terminator’ se fusionan en estas imágenes creadas por la inteligencia artificial ]

[ Inteligencia artificial: la predicción de 1964 que se hizo realidad ]