3 signos recibirán un golpe de suerte en el trabajo a partir del 12 de junio gracias a la danza de la Luna y Saturno

Este 9 de junio la Luna y Saturno danzarán perfectamente en una conjunción que iniciará en la media noche en la constelación de Acuario, por lo que la suerte brillará para las nacidas en los signos de Tauro, Leo y Sagitario, quienes tendrán la oportunidad de obtener buenos resultados en sus empleos, así como hallar un empleo, siempre y cuando presten más atención a su entorno.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Con empleo: Estás muy saturada con todas las responsabilidades que tienes asignadas, pero la mejor estrategia que puedes aplicar y que te dará excelentes resultados será la de comunicar y delegar eficientemente. Por fortuna tienes un gran equipo a tu lado y te apoyará en todo lo que necesites, no dejes de lado esta fuerza.

Sin empleo: Aunque tu realidad laboral no cambiará durante estos días, lo que sí es cierto es que se te presentará una oportunidad para que cultives tu conocimiento, para que te actualices con toda la información relacionada a tu profesión u oficio y anexes esto a tu currículum. Tómala.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Con empleo: Tu trabajo va a estar asegurado por estos días tormentosos en la empresa, ya que se avecinan algunos despidos porque la situación se está complica por la poca demanda del mercado. Sin embargo, es hora de que vayas alistado tu CV para puedas ir avanzando en la búsqueda de otra plaza que te ofrezca una mejor remuneración y, en especial, la estabilidad que estás buscando.

Sin empleo: Hay un chance para trabajar que le exigirá mucho a tu cuerpo, por lo que aunque estés desesperada, no lo aceptes porque podrías lesionarte. Hay algo muy bueno destinado para ti, aún hay algo en tu vida que no has cerrado y es lo que está impidiendo que halles empleo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Con empleo: Te presentarán una oferta para que cambies de puesto o de trabajo. Piénsalo muy bien, proque aunque suene muy atractivo, podría tratarse de una forma de salir de ti y pagarte menos al momento de la renuncia. Así mira bien los pro y los contra, busca asesoría y cuando te sientas segura, toma una decisión de la que estés segura, que sepas que no te arrepentirás luego.

Sin empleo: Presta atención a tu alrededor, las oportunidades para un nuevo empleo están a la vista, pero has estado tan concentrada en otros asuntos sobre este aspecto que estás dejando de ver lo obvio. Cuando vayas por la calle, fíjate en las casas, los negocios, no dudes jamás del alcance que puede tener la dueña de la tienda del barrio, porque de allí puede salir algo bien para ti.