Horóscopo: Si quieres conservar tu suerte a millón sigue estos consejos del 6 al 11 de junio

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

No dejes que alguien destruya tu optimismo porque este es una de tus fuentes de vitalidad, cuídalo. Cuando una persona va por eso tan preciado que tienes, es porque realmente solo se aferra a la idea de quitándote tu luz, podrá sobresalir.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Busca un momento del día, cada día, para agradecer por las cosas, las personas y las oportunidades que han llegado a tu vida, así como por las que nunca se dieron, porque te fortalecieron. Es una forma de estar en equilibrio para la fortuna.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

No estás durmiendo bien y esto te resta muchas energías negativas, además te impide ver las oportunidades donde están y cómo sacarle provecho. Trata de hacer un ritual antes ir a descansar para crearte un hábito. Deja los problemas fuera de la cama.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Procura conocer más personas, no te conformes solo con las que tienes en tu entorno. Conversa con alguien en el metro, en un restaurante mientras esperas o cualquier otra oportunidad que tengas, porque así ampliarás tu lista de buenos contactos.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Mantener una rutina forma parte de la vida diaria y tener parte del control, pero esto no debe significa no salir de la monotonía. Tu misma mente necesita despejarse, procesar otro tipo de información. Realiza actividades distintas cada semana, así atraerás energías positivas.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Trata de hacer algo bueno por alguien, pero sin esperar algo a cambio o que esto representa una forma de buscar elogios. Será simplemente para construirte como una mujer mejor cada vez. Te hará feliz saber que eres útil para otra persona.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

No naciste aprendida y has llegado lejos por todo lo que has aprendido. No te quedes así, en esa zona de confort, y busca una nueva fuente de conocimiento. Aprende un nuevo idioma, oficio o especialízate en tu área.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tienes que replantear tus metas, qué tan posible es que las completes este año o en ese plazo, busca nuevas estrategias, pero muévete y acciona, no esperes de las oportunidades lleguen a ti sin el mínimo esfuerzo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Nunca dejes de sonreír y esto no implica que finjas estar bien, sino que ante las adversidades recuerda algo hermoso de tu pasado que te dibuje una sonrisa, que te haga añorarlo, pero desde la felicidad. Esto te hará muy bien.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Busca la armonía en tu lugar de trabajo. Compra tres palos de bambú de la suerte y colócalos cerca de donde con frecuencia te desenvuelves. También puedes llevar monedas chinas entrelazadas con cinta roja en tu cartera. Te protegerá.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

No importa si estás indeciso o no tienes conocimiento, mantente firme y muestra seguridad en tu rostro porque esto te ayudará a conseguir mejor resultados, mientras consigues lo que necesitas. Además, impedirá que otros se aprovechen de ti.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Debes aprender a regular tus emociones para que no te controlen, pues aunque en muchas ocasiones puede ser inofensivo, en otras tu gran enemigo y sepultar todo lo que con empeño conseguiste, porque lamentablemente a veces todo lo bueno se olvida.