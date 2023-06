Horóscopo: La ‘superluna de fresa’ dará un golpe de suerte en el trabajo a 4 signos la primera semana de junio

Este será el primer fin de semana de junio y llegará con una Luna llena, que también es conocida en esta fecha como la super luna de fresa, un evento que se repite cada año en fechas cercanas, pues durante la década de 1930 los nativos de Estados Unidos recogían este fruto durante tras la primera luna llena de junio. Ahora el brillo del satélite iluminará la suerte de Leo, Virgo, Sagitario y Piscis en materia laboral.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Con empleo: Anda pensando en cómo gastar y disfrutar de tus vacaciones, pues aunque no necesariamente deben ser en un lugar paradisíaco, trata de usar ese dinero y tiempo en algo productivo o que resuelva un asunto pendiente del que ya no tengas que preocuparte más.

Sin empleo: Alguien muy cercano a ti y que te tiene excelentes relaciones está pensando en ti para ofrecerte un empleo o recomendarte para uno, porque sabe que cumples con todos los requisitos, eres la mejor candadita para quedarse con esa vacante. Además, es un acto que no hace muy seguido, porque es alguien que no le gusta referenciar a nadie, pues cuida mucho su imagen e integridad.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Con empleo: Estarás en un aprieto moral, porque te ofrecerán un trabajo muy bueno, por lo que deberías renunciar al actual, pese a todo lo que te ha ayudado tu actual jefe. Pensarás que irte es traicionarlo, que lo estabas usando, pero tú sabes muy bien que no es así. Cada cosa tiene su etapa y ya cumpliste con la tuya en este lugar. Agradece y continua.

Sin empleo: Analizando tu currículo y las ofertas laborales te darás cuenta que te falta algo que es muy preciado en el mercado y este descubierto te ayudara tomar acciones para actualizarte y empezar a ser competencia para otros, porque tienes mucho para dar. Toma un curso, un taller o conviértete en autodidacta con tutoriales, pero cultiva el conocimiento.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Con empleo: El mal humor te acompañará porque no sabes cómo solucionar un problema y eso te frustrará, pero llegará alguien con quien conversarás y te sacará de ese estado, hablarán sobre muchos temas y, aunque no estará consciente de eso, esa persona te dará al solución al inconveniente. No te cierres a la posibilidad de reunirte con un colega o amigo.

Sin empleo: Hallarás la forma de hacerte notar entre todos los candidatos que están luchando por ese mismo puesto que tú. Eres muy astuta y conseguirás que te miren, que se interesen por ti y allí será tu oportunidad para lucirte, decir todo lo que tienes y por qué eres la indicada. Ese trabajo será tuyo antes de que termine el mes.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Con empleo: Por fin tendrás el merecido descanso. Lo diste todo estos días, tu cuerpo estuvo el límite y ahora será momento de ponerlo en reposo, de despejar la mente y aliviar toda la carga. Tu familia lo agradecerá, porque ellos también quieren compartir más contigo sin que sean interrumpidos por sus obligaciones dentro de la compañía.

Sin empleo: Ganarás un capital semilla para que inicies tu propio emprendimiento. Esto te puede aterrar porque te da miedo fracasar, pero tendrás que lanzarte a la aventura y empezar paso a paso. Trata de no querer abarcar de todo y el mismo tiempo, pues eso sería muy negativo al inicio.