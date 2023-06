Horóscopo: la super ‘Luna de fresa’ cambiará el ritmo de la vida de 5 signos el 2 y 4 de junio

La Luna estará en su máximo esplendor este 4 de junio, cuando alcance su fase de llena, algo que se repite cada 29,5 días. En esta oportunidad será la Luna de fresa, pues los nativos americanos solían recoger la cosecha de fresa durante esta etapa de nuestro satélite natural, que por lo general, se da para estas fechas de junio. Los cambios llegarán para Aries, Tauro, Géminis, Escorpio y Acuario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Extrañas mucho a tu expareja, pero en realidad solo estás añorando la costumbre de tenerlo siempre ahí contigo. No te aferres a esa recuerdo de algo que ya no existe. Es el momento de comenzar una está sanadora, con cientos de oportunidades para ser feliz, ya sea sola o acompañada, pero que disfrutes de este momento. La luna llena te dará las energías que necesitas para continuar tu camino.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Muy fácil es pedir, exigir, pero ¿te has analizado? ¿Has pensado que lo que recibes es tan solo lo que estás dando? Estos días serán para que tomes consciencia de lo que realmente ofreces a lo demás y te darás cuenta que estás fallando en muchas cosas. No lo vayas a tomar como algo malo, sino como la oportunidad de mejorar. Agradece porque el cosmos visibilizará este aspecto de ti, que otros no se han atrevido a decirte.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Tu sentido de humor gusta a muchas personas, pero no a todas porque es un tanto negro, no apto para los conservadores, es por esto que muchas personas se han alejado de ti, se niegan a compartir en tu mismo espacios porque no están dispuestas calarse tus comentarios subidos de tono, que muchas veces no son oportunos y terminan generando rabia. Quizá es hora de pedir disculpas.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Hay una gran sorpresa monetaria. Te pagarán un dinero antes de tiempo y será maravilloso porque ahora sí comprarás ese artefacto que tanta falta de hace para mejorar tu calidad de vida. Pero no te desesperes y trata de guardar algo para los venideros días para que puedas solventar algunos inconvenientes, de los que saldrá rápidamente.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Se rompen algunos lazos, ya sean de pareja o familiares, porque no han sabido comprenderse y ceder cuando deben hacerlo. Cada uno solo velará por sus intereses y esto no será nada bueno. Ya sabiendo esto, lo mejor es que converses, que pongas de tu parte para que la solución llegue pronto y esta bonita relación que tienen se conserve y el amor triunfe por sobre todas las cosas.