Horóscopo: tu suerte estará al millón con estos números el 1, 2, 3 y 4 gracias a la Luna creciente

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril.

Tienes que ponerle fin a una situación te tiene de muy mal humor, porque creer que lo que ocurre no es nada justa. Plantea tu punto de vista porque el posible que sea escuchada y las cosas cambien para mejor. Número de la suerte: 10.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Te sorprenderán con una acción muy bonita, lo que te hará valorar aún más a esa persona, porque cada detalle que tiene contigo hace crecer ese hermoso sentimiento. No olvides pagar con la misma moneda. Número de la suerte: 22.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Llegarás a un acuerdo muy provechoso para ti porque permitirá incrementar tus finanzas y empezar a avanzar en esas metas planteadas. Saldarás algunas deudas y el negocio será muy próspero en este segundo semestre. Número de la suerte: 31.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

No te alejes de la gente que amas solo porque no has podido entender algunas de las decisiones que tomaron. Conversa con ellas, escucha sus alegatos para que saques tus conclusiones, pero pregunta antes de suponer. Número de la suerte: 15.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

La oportunidad de hacer un cambio radical en ti llegará para darte mayor vitalidad y ánimo, porque sinceramente en los últimos meses has estado mal anímicamente y esto te dará mucha fuerza, poder y energías. Número de la suerte: 56.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Quien tiene interés de buscará. No se trata de ser odiosa o creerte más importante que los demás, pero ahora están en una posición en la que no debes mendigar nada ni mucho menos esperar amor. Solo vive tu vida. Número de la suerte: 33.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

No te das dado cuenta, pero últimamente te estás tomando muy a menudo con alguien que se parece mucho a ti, que los unen intereses en común y puede ser el inicio de una gran relación, ya sea de amistad o de amor. Número de la suerte: 78.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Estás perdiendo el tiempo con esa persona que no desea ser ayudada. No insistas, aunque este vaya en contra de tus valores de altruismo con los que fuiste criada, pero ya tienes que soltar esa preocupación y centrarte en ti. Número de la suerte: 92.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Te sentirás frustrada por el accionar de un hombre que con su poder trata de callarte, de que no reclames tus derechos. Tienes que ser más astuta e ir directamente a las instancias correspondientes para que sanciones. Número de la suerte: 47.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

La rutina es fundamental para conseguir un equilibrio, pero todo en exceso es malo, por esto debes buscar salir de ella de vez en cuando para darte un respiro y sentir que todo vale la pena. Hazle caso a tu mente. Número de la suerte: 65.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Es el tiempo perfecto para plantear algunas ideas de cambio en tu trabajo. Gustarán mucho porque conservará los intereses de la compañía, pero también el de los empleados. Serán la gran heroína de todos. Número de la suerte: 03.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Estás cambiado tu actitud para mejor y esto será vital porque en los próximos días verás que estos pequeños cambios que te darán mucha felicidad, y tu semblante mejorará paulatinamente. La armonía llegará a tu hogar. Número de la suerte: 29.