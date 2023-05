Horóscopo: los 5 signos del zodiaco que tendrán un cambio en su vida el 3 y 4 de junio

Llega el primer fin de semana de junio y estará cargado de buenas energías en líneas generales porque se descubre un nuevo amor y se descubre que se está yendo por excelente camino, las afortunadas son las nacidas en los signos de Aries, Cáncer, Virgo, Escorpio y Sagitario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tienes un admirador secreto, alguien que siempre te pendiente de ti y en silencio está orgulloso de lo que has logrado en tu vida, solo que le da vergüenza confesarte que eres su amor platónico, porque teme el rechazo. Este fin de semana descubrirás su identidad, porque cometerá un error, quizá un like en las redes sociales o que quede registrada su visita en algunas de tus páginas. Te sorprenderás, pero al mismo tiempo te gustará porque él también te gusta. Ya no le des largas al asunto y encara la situación.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Estás dudando sobre cómo haces tu trabajo, pero lo estás realizando muy muy bien. Estás encaminada y debes seguir esos lineamientos para que los resultados sean mejores. Solo confía en tu instinto. Si tienes alguna idea buena durante estos días, pues anótala y preséntala el próximo día hábil. Tienes gran conocimiento, pero sufres del síndrome del impostor y es algo que debes trabajar para quererte un poco más.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

El atardecer del sábado promete ser inolvidable en materia el amor, porque es posible que te sorprendan con un gesto bastante maravilloso que te dejará con la boca abierta. Será algo sublime y cargado de muchas energías positivas, que te contagiarán el alma. Disfrútalo, vívelo y transmite esa felicidad a quienes amas, que también merecen eso porque has estado en las malas a tu lado. Todos se mostrarán muy contentos.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Llegar tarde puede costar muy caro o hacer pasar un oso enorme y esto es realmente lo que necesitas para dejar esa mala costumbre que tienes, porque no respetas el tiempo de los demás, que es tan importante como el tuyo. Aprenderás la lección por las malas y de la forma que más te molesta o duele. Así que no podrás quejarte, ni tampoco hacer berrinches para que te pasen por alto esta recurrente falta hacia los demás.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

En esas relaciones de larga data, las cosas se pondrán un tanto intensas, pues no se logran poner de acuerdo en las tareas del hogar, en las cosas simples y habrá discusiones por pequeñeces que terminarán por sacar todas las emociones que han estado en letargo. Esto puede resultar muy hiriente para ambos. Así que trata de evitar discusiones y, por el contrario, propicia encuentros para el diálogo y que todo quede saldado.