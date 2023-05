Horóscopo chino: Sigue estos consejos para mantener las buenas energías del 29 mayo al 4 de junio

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Deberás tener mucha paciencia. Habrá situaciones que la podrán a prueba, pero será necesaria que te mantengas circunspecta y no dejes que las emociones te dominen, porque podrían arruinar algunos planes o sencillamente empañar tu reputación.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Lo mejor de la vida son los detalles y una forma de agradecer por todo eso es dándole el valor que tiene. Aprécialos, tómalos y guárdalos en tu memoria como un grandioso recuerdo. De esta manera sublime la fortuna comenzará a llegar a tu vida de formas insospechadas.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Tendrás que aprender a leer entre líneas lo que la vida te está tratando de decir con algunas circunstancias que te han pasado en los últimos días. Una vez que entiendas el mensaje las buenas noticias llegarán una otras otra.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Una persona te confesará su amor, esto te sorprenderá, si realmente le correspondes, pues date esa oportunidad de amar bonito, pero si es lo contrario, entonces, fija los límites, mas no cambies con esa persona, porque tu esencia es lo que te hace única.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Guarda algo de dinero, pero sin contarle a alguien, ya que se presentará una oportunidad muy buena más adelante para que puedas comprar ese producto que necesitas desde hace tiempo. Solo tendrás que ser un poco paciente.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Resulta necesario que te desintoxiques de las noticias, de las informaciones que hay en los medios de comunicación porque te están quilando ese equilibrio que tanto te costó conseguir, vivirás temerosa, amargada y preocupada, alejando las buenas energías.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

No te tomes nada personal, muchas veces lo que los dicen o hacen solo son el reflejo de que tiene o carecen. Mira desde esta perspectivas y notarás que te dejarán de importar muchas personas y situaciones que antes de agobiaban.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Las afirmaciones atraen cosas positivas y tienen que variar esa forma de pensar que mantienes actualmente. Has la prueba con cosas sencillas y comenzarás a notar los cambios en las próximas semanas.. Conviértelo en un hábito.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Estás acumulando mucho cansancio, por lo que hay que dormir las 8 horas necesarias para que tu cuerpo se recupere, recuerda que ese es tu herramienta de trabajo y no puedes forzarla porque puede colapsar.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Ya lo has intentando todo, pero parece que la solución no está cerca, entonces, hay que dejar esa situación en manos del cosmos y el Supremo para sea ellos quienes le encuentren una salida o simplemente la desechen si no la tiene.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Comienza a analizar quiénes esas personas tóxicas, negativas y quejonas que tienes a tu alrededor para que inicies un proceso de depuración en el que deberás propiciar el menor contacto posible para que contaminen tu aura con sus energías.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Para equilibrar tus energías trata de hacer un poco de ejercicio, aunque sea unas tres veces a la semana. Verás como esos pensamientos constantes que te agobian se comenzarán a disipar y las cosas cambiarán en casa.