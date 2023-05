Horóscopo chino: Lo que debes saber cada signo para no perder dinero este fin de semana

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

No pidas préstamos, no te endeudas a menos que realmente lo amerite, procura que sea para algo que te genera ganancias, de modo que con estas puedas pagar rápido los intereses y la deuda. Esta es la mejor forma de usar los créditos y no en banalidades.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

No te dejes llevar por las ofertas. Muchas veces son grandes tentaciones en las que caes cuando tienes dinero en tu cuenta. Tienes que ser garante de tus ahorros si realmente quieres concretar tus metas antes de que culmine este año.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Guarda siempre una pequeña parte de tus ingresos y no le comentes a nadie, pues esto te servirá para casos de emergencia o para aprovechar oportunidades verdaderamente buenas para tu superación o para mejorar tu calidad de vida.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Hay personas allegadas a ti que piensan que tienes gran liquidez monetaria porque cuentas con dinero cuando se necesita y, además, has podido adquirir cosas que ellos no, pero esto se debe a que eres juiciosa con el dinero. Sigue así y no comentes con los demás lo que compras.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Mantén siempre vigilada tus cuentas, porque sin los movimientos necesarios es posible que te debiten una cantidad importante de dinero por mantenimiento de estas. Verifica, llama al banco y cerciórate que estás cumpliendo con lo pautado, así no regalarás el dinero.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Ese dinero de baja denominación, esas monedas pequeñas que te molestan tener el bolsillo, échalas en una alcancía y verás como al finalizar el año conseguirás tener una importante suma en ahorros. Solo así te darás cuenta de esas moneditas también suman.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Si tienes la oportunidad de ahorrar en dólares, hazlo. No importa si hoy solo puedes comprar $10, lo trascendental es que vayas acumulando en esta divisa, Así también no te verás tentada a gastarlo. Investiga cuál es la mejor forma de hacer si en el banco o comprando efectivo.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

No es necesario que pagues la totalidad de tu tarjeta de crédito para sentirte más aliviada, puedes ir amortizando cada vez que puedas y así disminuirás la deuda, porque de lo contrario los intereses te van a consumir todas las finanzas.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Establece prioridades y cosas importantes que deben adquirir en orden relevación para que puedes ir saldando poco a pocos esas carencias que tienes en el hogar. No esperes a juntar todo el dinero para comprar la mayor cantidad posible de cosas.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Cada vez que vayas a hacer una compra piensa si realmente lo necesitas o solo lo comprarás por presión, porque los precios están asequibles. Analiza y toda una decisión objetiva que persevere el bienestar de tu bolsillo.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Por estos momentos, no le prestes dinero a nadie. No te conviene, pues el posible que terminen pagándote la deuda en muchas partes y ese dinero se te diluya en pequeñeces. Simplemente di que no tienes para prestar.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Ajústate a tus posibilidades y evitar vivir una vida de apariencias. De nada sirve presumir si realmente debes hasta la forma de caminar y no tienes un peso para tu funeral. Lo mejor es vivir dignamente hasta donde se ajuste tu presupuesto.