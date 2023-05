Horóscopo: A estos 5 signos le estallará la suerte en el amor durante la Luna cuarto creciente

Este 26 de mayo la Luna entrará en su nueva fase: creciente, lo que será favorable para algunos signos, porque representa un toque de suerte en el amor. Las afortunadas serán las nacidas en los signos de Cáncer, Virgo, Libra y Escorpio.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Soltera: La intuición te está enviando señales que has estado ignorando todas esta semanas. Ya es hora de que la sigas para que le conozcas el rostro al amor de tu vida, que está esperándote, pero puede hacerlo indefinidamente. Ya verás que te sentirás aún más plena con el corazón lleno.

Con pareja: La empatía será el sentimiento que predominará estos días en tu relación. Él estará atravesando un momento bastante difícil, pero tú estarás allí para contenerlo. Con esto te darás cuenta al magnitud del amor que le tienes a ese chico y cómo la relación se mantiene tan sólida.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Soltera: Los amigos llegarán a ti con un plan para buscarte novio, porque están cansados de verte sufrir por la soledad de la que tanto te quejas. Será necesario que te des la oportunidad de conocer a todos, pues el quien menos esperes puede conquistar de nuevo tu corazón.

Con pareja: Celebrarás con tu “media naranja” un gran logro, ya sea tuyo o de ella, pero realmente se sentirán muy orgullosas por dar ese paso tan importante y trascendental, que marcará el inicio de un comienzo exitoso. Lo mejor que puede pasarles porque se han apoyado y sobre todo creído en un en el otro.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Soltera: Estás muy contenta con tu estado civil porque finalmente aceptaste que es mejor estar sola que mal acompañada, aunque tenerte como acompañante será lo mejor porque estás en una etapa de autodescubrimiento que te está encantando.

Con pareja: Por fin conocerás a su familia y eso te tiene nerviosa por muchas cosas; primero, porque significa que están entrando a otro nivel de la relación; y segundo, porque no sabes cómo serán tus suegros y cómo podrías llevarte con ellos. Tienes muchas expectativas y esto te estresa. ¡Relájate!.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Soltera: Hay alguien de tu mismo sexo que te está tratando de conquistar, pero tú no te has dado cuento porque no estás consciente de que algunas de tus actitudes envían un mensaje errado. No te sientas mal, solo trata de conversar con sinceridad y asertividad.

Con pareja: Un viaje de placer hará que el amor se afiance un poco más y se sientan más unidos que nunca, invencibles. Tu pareja te confesará muchas cosas de su pasado, lo cual te dejará anonadada puesto que te sientes honrada por la confianza que él te está entregando.