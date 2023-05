Horóscopo: Así será la suerte en el trabajo y dinero para Leo, Virgo y Libra antes de que acabe mayo

A este mes solo le quedan 6 días y Leo, Virgo y Libra tendrán que estar atentos para ganarle a la vida y gozar de buena suerte y aprovechar estos gloriosos momentos.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Trabajo: Se vienen días de mucha armonía en la empresa porque se solucionarán algunos problemas relacionados con la convivencia, que tenían estresados a tos en el lugar. Ahora todo fluirá muy bien y el entendimiento reinará en la oficina. Mientras que las que están buscando un nuevo empleo, correrán con la suerte de conseguir uno que se ajusta a sus necesidades. Ya no tendrán que sacrificar a la familia para llevar el sustento a casa.

Dinero: Gastarás dinero en tratar de agradar y satisfacer las necesidades de algunos de tus seres queridos y no pondrás atención en cómo están bajando las cifras en tu cuenta bancaria. Ponte freno porque se vienen días difíciles y es posible que este relacionado con tu fuente ingresos. Ahorra, compra lo necesario, ya vendrán tiempos para complacer.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Trabajo: No corras el riesgo de recomendar a alguien porque será la peor idea que hayas tenido en mucho tiempo. Esa persona es muy probable que te deje muy mal y seas señalada porque tú juraste que la conocías muy bien. Lo mejor será que ese puesto lo ocupe otro. Para las que buscan empleo, es hora de moverse hacia otros sectores y bajas un poco las expectativas, porque esto está afectando mucho los resultados.

Dinero: Fíjate bien en los billetes que recibas, no importa si estas apurada, porque puede ser que pierdas cierta cantidad porque aceptarás monedas falsas, que te dejarán en mal porque será tu imagen la que quedará manchada como la persona que quiere engañar a otro cuando no es así. Revisa que los billetes esté en óptimas condiciones, porque la única perjudicara serás tú.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Trabajo: ¿Lista para cambiar para mejor? Aunque no lo creas te han estado observando lo que haces y los resultados que obtienes, por esta razón te harán una propuesta con un incremento en el salario y los pasivos laborales, que mejorarán notablemente tu vida. Si no consigues aún trabajo, llegó la hora de emprender y hacer dinero con lo mejor que sabes hacer. No te detengas por el miedo y lánzate.

Dinero: Ahora sí podrás ahorrar para alcanzar ese sueño o meta que tienes, pero debes tener mucha fuerza de voluntad para no gastarlos porque las tentaciones te lloverán como nunca. Si realmente deseas tener eso, no mires para los lados ni permitas que te hagan propuestas de negocios u ofrezcan mercancía, porque no son prioridad.