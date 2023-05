Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 22 al domingo 28 de mayo de 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

La Luna

Esta es una semana en la que debes estar muy alerta en el plano profesional, se esconden cosas, hay como un chisme que puede causarte algunos problemas. Hay muchas cosas que debes dejar atrás y ser más consciente de cada paso o decisión que vayas a tomar. Depende del esfuerzo y la determinación que logres sacar adelante la meta que te has propuesto desde hace tiempo. Tu intuición es un arma poderosa que debes usar para saber cuáles son las intenciones que tiene esa persona contigo y definas si hay seriedad o no en la relación.

Tauro

El Nueve de Espadas

Estás angustiada y agobiada porque las deudas que tienes no te dejan avanzar. Ten calma porque los negocios se toman su tiempo para dar frutos, sólo tienes que esforzarte un poco más esta semana y verás como el panorama cambia. Sé prudente a la hora de plantear los problemas que están sucediendo, di lo que creas es importante y lo demás resérvalo para que tu misma busques soluciones. Cuando algo no funciona, se pierde el respeto y la confianza, lo mejor es la separación en los mejores términos. Será una decisión difícil pero necesaria y para hacerlo debes tomarte tu tiempo y reflexionar.

Géminis

El Seis de Bastos

Tienes buenas ideas y estrategias para echar andar ese emprendimiento que tienes en mente desde hace mucho tiempo. Habla con esa persona que consideras puede ser tu socio, las cosas van a marchar muy bien y tienen perspectivas de futuro. Vienen días muy positivos en lo económico, aprovecha ese dinero extra que puede llegar a tus manos e inviértelo en un negocio que valga la pena. La confianza, eso es lo que debe tener tu relación de pareja en estos momentos para superar todos los obstáculos que se les ha presentado en el camino.

Cáncer

El As de Copas

Te sientes cómoda en el lugar donde estás y hay propuestas que te han hecho donde puedes tener mejores perspectivas profesionales. Es una semana decisiva para que definas lo que quieres para tu futuro. Tienes que movilizarte, sacudirte y transformar la energía para que todo fluya desde lo positivo. También serán unos días cargados de mucha ilusión y ternura, pues estás comenzando una relación con alguien que quiere algo muy serio contigo. Disfruta y aprovecha.

Leo

El Seis de Copas

Es una semana de arduo trabajo, donde debes buscar la cooperación de todo el equipo para sacar adelante esos negocios que estaban muy lentos. Mucho cuidado con personas tóxicas, esas que te dicen que quieren hacerlo todo y al final lo que traen es conflictos. Tú sabes quienes son, así que aléjalos. Estás también en una etapa en la que quieres ya formalizar la relación, querer una familia. Ya la convivencia les hizo entender que quieren estar juntos, ahora viene lo formal. Atrévanse.

Virgo

El Ocho de Oros

Estas muy bien encaminada esta semana a lograr los objetivos que permitan que los negocios crezcan y que mejore la economía de todos los involucrados. No bajen la guardia para que recojan esos frutos pronto. Deja de pensar que todo lo que sucede es malo, los tropiezos y las situaciones difíciles también te ayudan a reinventarte como profesional. La estabilidad económica de ambos los mantiene en equilibrio y hasta pensando en la inversión de un bien inmueble para aumentar la familia. Adelante, que estás en una buena racha sentimental.

Libra

El Seis de Espadas

Tienes la necesidad de darle un giro a tu vida profesional lo más pronto posible, porque donde estás sientes que no te valoran. Propuestas te van a llegar, evalúalas y toma la decisión. También debes culminar con tus estudios porque eso te va a generar una mejora en tu profesión y en tu economía. Tienes que pensar que en una relación la monotonía y la rutina afectan. Busca darle chispa y alegría de vez en cuando a tu pareja e invéntense momentos de intimidad que los ayuden a seguir adelante.

Escorpio

El Mundo

Es una semana muy productiva y llena de buenos augurios en el plano profesional. Si tienes la visión clara de los objetivos trazados, vas a lograr grandes cosas y mejorará la economía considerablemente. Conocerás a gente importante, que te ayudará a desarrollarte. Es una carta que te habla del amor estable, del incondicional, del que está preparado para consolidarse definitivamente, así que vas por muy buen camino. No vale la pena enojarse por tonterías familiares, pasa la página.

Sagitario

El Tres de Espadas

Los próximos días requerirán de ti mucha paciencia para poder soportar algunas situaciones de conflictos en el plano laboral. Lo vas a superar, pero ante todo debes ser tolerante porque las criticas van a llover. Trata de arreglar situaciones negativas, de tiempo atrás. Quítate esos problemas de encima y mantén la buena actitud siempre. La carta te advierte que no es un buen momento para conversar sobre las diferencias con tu pareja, están ambos muy ofuscados y lo mejor es esperar la calma para solucionar.

Capricornio

La Torre

Es una semana de cambios muy bruscos en los que debes estar preparada para tomar decisiones que pueden generar rabia y rencor hacia ti, pero son necesarias para poder avanzar. Sin eso, los negocios pueden sufrir un revés. Tomate tu tiempo para reflexionar y buscar las mejores estrategias para cambiar algunas cosas y encontrar el rumbo con energías positivas. Si ya no encuentras manera de hacerle entender a tu pareja que no estás dispuesta a más sacrificios, entonces es momento de pensar en la separación. Será lo mejor para ambos.

Acuario

La Sota de Copas

Una semana de mucha prosperidad y éxito que debes saber administrar muy bien para que no te califiquen de ególatra. Mantén tu postura firme y determinante en los negocios para que sigan dando frutos como hasta ahora. Un dinero estará en tus manos para sacar adelante un proyecto que viene con perspectivas a independizarte. La carta te indica que tu relación de pareja pasó por un momento difícil, pero todo empieza a mejorar, así que aprovecha para avivar la pasión.

Piscis

El Cinco de Bastos

Evita las discusiones por dinero esta semana, porque no vas a llegar a ningún acuerdo; por el contrario, vas a provocar un huracán de problemas que después no vas a poder atajar. Así que calma y paciencia, por ahora. Cuidado con las habladurías y los chismes porque eso genera un ambiente negativo y tu estás para resolver y producir. Lima asperezas con tu pareja, no vale la pena molestarse y perder el tiempo por celos. Aprovechen para estar juntos y amarse con locura y pasión.