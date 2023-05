Horóscopo chino: El consejo de la suerte para iniciar la cuarta semana de mayo

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Préstale atención a los consejos que te dan, sin pedirlos, personas mayores que están dentro de tu circulo social. Ellas tienen la sabiduría de los años y quizá están viendo cosas que tú aún no o no sabes cómo resolver.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Deberás hacer preguntas de control para saber si realmente te están siendo sinceros, porque últimamente han querido verte la cara de tonta y ya basta. Repreguntar es una de las tácticas infalibles para descubrir a un mentiroso.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Tendrás que creer en la palabra de un hombre de unos 40 años. Tu nivel de desconfianza en un elevado, pero en esta oportunidad no tendrás otra alternativa. Confía en tu instinto, que de verdad te guiará y no te fallará.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Date la oportunidad de conocer a ese persona que quiere formar parte de tu vida, quizá tiene mucho para ofrecerte y no necesariamente tiene que ser en el plano sentimental, pues puede ser también una gran amigo o aliado.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Abre los ojos, hay alguien que está hablando a tus espaldas y eso está afectando el equilibrio de tus energías positivas. Aprovecha este domingo para hacer un baño de protección y purificación, así estarás más tranquila.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Si estás teniendo muchas dudas, entonces, ahí no es. Desiste y busca otras alternativas que te den más confianza, porque al final lo que importa es que te sientas cómoda y segura. No le prestes atención a lo que otros tengas que decir.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Los errores no siempre son malos. No te hundas en lamentos porque te equivocaste, pues de las faltas es que se aprenden grandes lecciones que te permiten ser mejor mujer. No uses eso para castigarte o denigrarte, úsalo para ver lo positivo.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Cuida bien los gastos porque es posible que se vengan días de austeridad y luego de lamentarás por haber gastado el dinero en cosas superfluas. Usa el dinero para abastecerte de comida y comprar lo que necesitas con urgencia.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Actualiza y modifica tu CV, aunque cuentes con un empleo, no está demás checar qué otras opciones ofrece el mercado, quizá consigas algo mucho mejor que donde estás. Fuerza un poco tus límites, salte de tu zona de confort.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

No te frenes cuando se trata de divertirte un rato, de gozar d la pasión y la lujuria. Date este tiempo para experimentar un vivir para que atraigas esas energías positivas y comiences a vivir a tu manera y sin tapujos.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Más que tener que bloquear a toda esa gente tóxica que tienes en tus redes, hacer una depuración de las páginas y las cuentas que sigues si realmente quieres lograr un equilibrio en tu vida, porque los comentarios que hacen te afectan.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Apóyate en tus amigos para salir adelante en estos tiempo difíciles. Un consejo, su compañía o su dinero nunca estarán de más porque ellos te conocen y saben que no eres una mujer abusiva. Permite que ayuden. Eso les da tranquilidad.