Horóscopo chino: 5 signos que tendrán un golpe de suerte al inicio de la tercera semana de mayo

Desde este 15 y hasta el próximo 21 mayo la suerte le sonreirá a cinco signos que tendrán dicha en el amor, el dinero y los planes. Estos son los signos del Tigre, Conejo, Cabra, Mono y Cerdo.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Tendrás protección en el ámbito sentimental y económico porque el cosmos desviará todas las malas energías que hay a tu alrededor para que puedas enfocarte en hacer lo pertinente para que brilles en estos dos aspectos. Si estás soltera, pues la suerte de conseguir a tu alma gemela estará de tu lado, pero si tienes una pareja se reflejará en mayor compresión por parte de ambos. En lo financiero, el dinero rendirá más de la cuenta.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011

Tendrás mucha tolerancia en estos siete días, lo que te permitirá conocer realmente a los demás, quienes sí perderán la paciencia rápidamente y esto jugará a tu favor. Podrás pensar con claridad las acciones que tomarás, porque te conoces muy bien y aprecias tanto la calma que tienes en la actualidad, que sabes muy bien qué batallas elegir para pelear y muy posiblemente ganar. Si pierdes no lo verás de esa forma, sino una manera más de cómo no hacer las cosas.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Con una excelente organización, esta semana podrás compartir con tus compañeros y amigos y tendrás garantizada una participación equilibrada de diversión y trabajo. Será una forma muy amena de hacer algo responsable y de envergadura. Todos tendrán excelentes ideas que se recopilarán para tener un resultado increíble y, por ende, todos tendrán un reconocimiento especial por parte de sus superiores y otros colegas.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Con delicadeza y mucha templanza podrás transmitir el mensaje que desde hace tiempo tienes atorado en tu garganta, pero que por temor no te has atrevido a soltarlo. Pues esta semana será la ideal para esto. Te quitarás un gran peso de encima y te darán la razón del porqué de tu comportamiento. Se acabarán los señalamientos. Tendrás mayor libertad y no tendrás que rendirle más explicaciones sobre eso a alguien.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Esos planes que estaban estancados desde hace tiempo comenzarán a avanzar rápidamente, lo que te tendrá muy contenta y con el ánimo a millón. Ahora sí estás más cerca de lograr esos objetivos que te proyectaste a inicio del año. Sigue constante y con mucho entusiasmo para que todo se concrete en el menor tiempo posible. Tienes plena confianza en tus capacidades y esto te está danto mucha ventaja.