Mujer se deja crecer el bigote y afirma que a su esposo le encanta como luce: “Él me ama”

Ya son más las mujeres que quieren mostrarse tal cual como es, sin tantos procedimientos estéticos, sin gastos de tinte para disimular las canas y con los rollitos y celulitis del cuerpo.

Es el movimiento “body positive” que está tomando cada vez más terreno en el mundo y que no solo se relaciona con el peso, en la actualidad toca todo tipo de aspecto natural del cuerpo, como el vello en las axilas, piernas e incluso facial.

La influencer Joanna Kenny, quien fomenta el empoderamiento femenino en relación al cuerpo en sus redes sociales, subió un video que se hizo viral en Instagram, donde presume un bozo que no se afeita y dice que su pareja de igual forma adora como le luce, asegurando que él la quiere así y no solo por como su aspecto físico la muestra.

El video ha recibido más de 500.000 reproducciones, donde se puede ver como ella muestra primero unos comentarios negativos que han hecho otros sobre esto su bigote.

“Pero él no la ama” y “Deja de hacer que las mujeres luzcamos feas. Ningún hombre quiere eso”, destaca.

“Mi esposo respeta mis decisiones”

Sin importar el qué dirán, Joanna luce su pequeño mostacho y lo adorna con un poco de rimel para que este se note más. Además de ostentar una reluciente sonrisa, muestra cómo su marido lo aprueba, pues él aparece y le planta un beso en su mejilla.

“Él me ama. Estamos casados”, escribió en la descripción de la publicación.

“Esto es normal. Elegir no quitarme el vello facial no me hace a mí ni a ninguna otra mujer fea. No tomo decisiones sobre mi cuerpo para complacer a mi esposo o a cualquier otro hombre. Él respeta eso y lo amo por eso”, añadió.

La publicación recibió miles de comentarios apoyando a la influencer: “Necesitamos más gente ‘real’ como tú en estas plataformas”, “Cada quien con sus gustos y con cómo se sienta bien. Es algo que yo no me dejaría, pero si ella se siente bien así, ¡pues es ella! Es su cuerpo, y es como se quiere ver”.